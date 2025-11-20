K OS MUSE, el perfume de Kenia Os: precio, a qué huele y si vale la pena comprarlo

El nuevo perfume de Kenia Os, K OS MUSE, llegó con una intención clara: convertirse en ese aroma unisex cálido, dulce y un poco oscuro que se reconoce al instante. Sin campañas, la fragancia empezó a generar conversación gracias a su mezcla de cardamomo, caramelo y maderas profundas, una combinación que muchos describen como envolvente y más sofisticada de lo esperado.
Entre su estética minimalista y su posición en la gama premium, K OS MUSE no tardó en convertirse en uno de los lanzamientos que más curiosidad está despertando. ¡Te contamos todo!
¿A qué huele
K OS MUSE
, el perfume de Kenia Os?
K OS MUSE juega en esa categoría de fragancias que no solo huelen bien, sino que crean una vibra entera. Desde el primer momento, mezcla notas dulces, especiadas y ligeramente oscuras que te hacen protagonista.
Cardamomo verde
La fragancia abre con un toque fresco y especiado que se siente elegante sin ser pretencioso. Es ese tipo de olor que pasa desapercibido al principio, pero cuando alguien se acerca, deja claro que hay misterio ahí ese “no sé qué” que hace que la gente quiera saber más.
Caramelo suave
En el corazón aparece un caramelo cremoso y cálido, pero sin irse al extremo de las fragancias empalagosas. Es dulce en el punto exacto: envolvente, suave, reconfortante. Le da a MUSE esa sensación cálida sin perder sofisticación, como un detalle dulce en alguien que no presume nada.
Vainilla + maderas oscuras
La base es donde todo se vuelve más profundo. La mezcla de vainilla con maderas oscuras crea una firma intensa y envolvente, el tipo de estela que se queda en la memoria. Aquí es donde aparece la parte más madura y sensual del perfume, la que da la sensación de “sé quién soy” aunque estés improvisando en la vida real.
El resultado final es un aroma unisex, versátil y cero aburrido. Es el perfume que huele a alguien con una vibra segura, interesante y medio enigmática… esa persona que siempre llama la atención y jamás revela qué fragancia usa. K OS MUSE llega justo para eso: para crear un aura que se siente propia, sin forzarla.
¿Cuánto cuesta y dónde conseguir K OS MUSE, el perfume de Kenia Os?
K OS MUSE llega en formato de 100 ml con un precio de $1,999 MXN, una fragancia que vale cada peso, por su duración y su vibra de perfume de diseñador y está disponible en Ulta Beauty.
En cuanto al frasco, Kenia apostó por una estética minimalista y aesthetic, muy alineada al mundo KOS: limpio, moderno, con ese toque “clean girl” pero con suficiente personalidad para sentirse especial.
¿Por qué todos hablan del perfume de Kenia Os?
Porque K OS MUSE no es solo un perfume: es el movimiento con el que Kenia OS demuestra que su marca va en serio. Entre un fandom gigante, un branding súper cuidado y una fragancia unisex que encaja perfecto con las tendencias actuales, el lanzamiento se volvió viral de forma natural. Si KOS Essence sigue este camino, podría convertirse en la próxima marca de belleza que todas adoptemos sin pensarlo dos veces.