¿Por qué amamos Sephora, Ulta y Blush Bar?

Sephora

La marca francesa que cambió para siempre la forma en la que compramos belleza. Su fundador, Dominique Mandonnaud, fue el primero en crear un espacio donde las personas pudieran probar los productos antes de comprarlos, algo súper nuevo para su época.

La beauty store que todas amamos. (sephora.com)

Hoy, Sephora es sinónimo de calidad, variedad y vanguardia. Nos encanta porque siempre tiene lo último: desde las marcas más exclusivas como Rare Beauty o Fenty, hasta esos productos virales que todas queremos probar. Además, su propuesta va más allá de los productos: ofrece experiencias personalizadas con expertos, collabs, lanzamientos constantes y una comunidad increíble.

Para un sun-kissed glow. (Warm Wishes Effortless Cream Bronzer Stick, Rare Beauty, $515, sephora.com)

Blush Bar

El beauty spot mexicano que nos robó el corazón. Fundado en 2015 por una mujer para mujeres y amantes del maquillaje para hacer que el momento de comprar sea una experiencia bonita y divertida.

Refresca, hidrata y calma. (Tinta para Labios y Mejillas Cooling Water Jelly Tint Sheer Lip + Cheek Stain - Fizz, MILK MAKEUP, $660, blush-bar.com.mx)

Su encanto está en los detalles: empaques rosa, atención personalizada y marcas increíbles. Es de esos lugares donde salir con una bolsa nueva te encanta. Además, siempre están al tanto de las tendencias y lanzamientos que llegan a México. Una tienda que combina calidad, servicio y experiencia.