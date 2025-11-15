Publicidad

Belleza

¿Por qué amamos Sephora, Ulta y Blush Bar?

En cuanto a productos de belleza, estas beauty shops son líderes absolutas. Y aunque cada una tiene su propio estilo, las tres hacen que comprar makeup sea toda una experiencia.
sáb 15 noviembre 2025 04:07 PM
Las líderes del makeup. (Vía Instagram (@sephora, @ultabeautymx, @blushbarmexico))

Ir a una tienda de belleza ya no se trata solo de conseguir un producto; es un ritual, un momento para ti y esa sensación de descubrir algo nuevo. Cuando se trata de skincare o maquillaje, la calidad importa mucho. Un mal producto puede dañar tu piel, por eso vale la pena elegir bien dónde comprar.

Sephora, Ulta y Blush Bar son tres marcas que han entendido perfecto cómo combinar la emoción del shopping con el amor por el skincare y maquillaje. Y aunque sabemos que es ligeramente controversial lo que estamos por decir, en realidad amamos cada una, pues tu experiencia como compradora es increíble en cualquiera.

Sephora

La marca francesa que cambió para siempre la forma en la que compramos belleza. Su fundador, Dominique Mandonnaud, fue el primero en crear un espacio donde las personas pudieran probar los productos antes de comprarlos, algo súper nuevo para su época.

InsideSephora-heritage-hero-desk_3.jpg
La beauty store que todas amamos. (sephora.com)

Hoy, Sephora es sinónimo de calidad, variedad y vanguardia. Nos encanta porque siempre tiene lo último: desde las marcas más exclusivas como Rare Beauty o Fenty, hasta esos productos virales que todas queremos probar. Además, su propuesta va más allá de los productos: ofrece experiencias personalizadas con expertos, collabs, lanzamientos constantes y una comunidad increíble.

Rare Beauty by Selena Gomez Warm Wishes Effortless Cream Bronzer Stick
Para un sun-kissed glow. (Warm Wishes Effortless Cream Bronzer Stick, Rare Beauty, $515, sephora.com)

Blush Bar

El beauty spot mexicano que nos robó el corazón. Fundado en 2015 por una mujer para mujeres y amantes del maquillaje para hacer que el momento de comprar sea una experiencia bonita y divertida.

Blush Bar
Refresca, hidrata y calma. (Tinta para Labios y Mejillas Cooling Water Jelly Tint Sheer Lip + Cheek Stain - Fizz, MILK MAKEUP, $660, blush-bar.com.mx)

Su encanto está en los detalles: empaques rosa, atención personalizada y marcas increíbles. Es de esos lugares donde salir con una bolsa nueva te encanta. Además, siempre están al tanto de las tendencias y lanzamientos que llegan a México. Una tienda que combina calidad, servicio y experiencia.

Ulta Beauty

Ulta es ese espacio donde la belleza se siente más libre, accesible y relajada. Su mezcla entre marcas de lujo y drugstore la hace única. Lo mejor es que no solo se enfoca en el maquillaje, también tiene servicios de salón, spa y cuidado del pelo. Su filosofía es celebrar la diversidad y redefinir los que significa sentirse bien con uno mismo. En pocas palabras, es el beauty hub más completo para quienes aman probarlo todo.

ultabeauty
El beauty hub más cool. (Vía Instagram (@ultabeautymx))

¿Qué las hace diferentes?

Cada una representa una forma distintas de vivir el amor por la belleza. y se complementan a la perfección. Sephora es la experiencia premium y global, Ulta la alternativa más versátil y accesible y Blush Bar la opción local con más personalidad.

Tres estilos diferentes, con un mismo propósito: hacernos sentir bien, vernos increíbles y disfrutar cada paso del ritual de belleza. Porque al final, la belleza también se trata de disfrutar el proceso.
Belleza

Maquillaje Skincare

