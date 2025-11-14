Los productos de belleza que sí vale la pena comprar en el Buen Fin

Gadgets que son un must

El Buen Fin es el pretexto perfecto para irte a lo grande y transformar tu rutina de belleza. Entre las protagonistas de la temporada están las herramientas de calor que te ayuden a lograr ondas definidas, volumen y alaciados súper clean sin maltratar el pelo. Y si amas el acabado de salón, una Dyson siempre va a ser el objeto de deseo de todas: tecnología inteligente, menos calor y resultados increíbles.

Una herramienta para pelo que te garantiza brillo y cuidado a tu pelo. (Multiestilizador Airwrap 1300W, Dyson, $13,950, El Palacio de Hierro)

Este fin de semana también es ideal para sumar gadgets que llevan el cuidado personal a otro nivel. La depiladora Shinnyskin, con tecnología de luz pulsada, se ha convertido en un básico para quienes buscan eficiencia y larga duración. Son compras que sí valen cada peso cuando llegan los descuentos grandes.

Perfecta para un acabado suave y sin vello desde casa. (Depiladora IPL para rostro y cuerpo Pro, SHINNYSKIN, $1,835, liverpool.com.mx)

Skincare que vale cada gota

Las marcas de culto aprovechan el Buen Fin para lanzar ofertas irresistibles. Cuando se trata de skincare la regla es clara: invierte en activos que ya sabes que funcionan en tu piel y aprovecha para probar fórmulas nuevas de tus marcas de confianza. Sueros, cremas, cleansers o bloqueadores todos son básicos para una piel radiante.