Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Los productos de belleza que sí vale la pena comprar en el Buen Fin

El Buen Fin ya está aquí y es el momento perfecto para invertir en esos productos de belleza que transforman tu rutina.
vie 14 noviembre 2025 02:19 PM
buen fin.jpg
Lo que sí debes comprar este Buen Fin. (sephora.com.mx, liverpool.com.mx)

El Buen Fin llegó, y si algo nos ha enseñado esta temporada es que los descuentos no solo son para aprovechar: son para invertir en ti. Es el momento ideal para renovar tu cosmetiquera, actualizar tu rutina de skincare o, por qué no, comprar ese gadget que tienes en tu wish list desde hace meses.

Entre productos de skincare, maquillaje viral y clásicos que nunca fallan, reunimos una guía con lo mejor de lo mejor. Productos que sí funcionan, sí convienen y sí vas a usar.

Publicidad

Los productos de belleza que sí vale la pena comprar en el Buen Fin

Gadgets que son un must

El Buen Fin es el pretexto perfecto para irte a lo grande y transformar tu rutina de belleza. Entre las protagonistas de la temporada están las herramientas de calor que te ayuden a lograr ondas definidas, volumen y alaciados súper clean sin maltratar el pelo. Y si amas el acabado de salón, una Dyson siempre va a ser el objeto de deseo de todas: tecnología inteligente, menos calor y resultados increíbles.

dyson.jpg
Una herramienta para pelo que te garantiza brillo y cuidado a tu pelo. (Multiestilizador Airwrap 1300W, Dyson, $13,950, El Palacio de Hierro)

Este fin de semana también es ideal para sumar gadgets que llevan el cuidado personal a otro nivel. La depiladora Shinnyskin, con tecnología de luz pulsada, se ha convertido en un básico para quienes buscan eficiencia y larga duración. Son compras que sí valen cada peso cuando llegan los descuentos grandes.

depiladora
Perfecta para un acabado suave y sin vello desde casa. (Depiladora IPL para rostro y cuerpo Pro, SHINNYSKIN, $1,835, liverpool.com.mx)

Skincare que vale cada gota

Las marcas de culto aprovechan el Buen Fin para lanzar ofertas irresistibles. Cuando se trata de skincare la regla es clara: invierte en activos que ya sabes que funcionan en tu piel y aprovecha para probar fórmulas nuevas de tus marcas de confianza. Sueros, cremas, cleansers o bloqueadores todos son básicos para una piel radiante.

LIMPIADOR LA ROCHE.jpg
La mejor inversión para renovar tu rutina. (Limpiador facial Purifying Foaming Gel Effaclar para purificar, LA ROCHE POSAY, $494, liverpool.com.mx)

Publicidad

Makeup que merece un upgrade

Si hay un lugar que nunca falla para renovar tu makeup es Sephora. Es una parada obligada este Buen Fin para aprovechar todos sus descuentos. Bases glowy, blushes líquidos, máscaras que dan volumen, glosses y sombras con diferentes acabados son compras inteligentes para elevar tu look.

OS_131125_LP_BUENFIN_BEAUTYPROMOS.jpg
El must definitivo para este Buen Fin. (sephora.com.mx)

Fragancias favoritas

Perfumes, mists y body lotions están en los productos más buscados del mundo del beauty. Si llevas buscando una fragancia desde hace tiempo, este es tu momento: el Buen Fin siempre trae los mejores deals del año en aromas.

Algunas de las marcas que debes tener en el radar son CHANEL, Valentino, Dolce & Gabbanna y PRADA, casas que dominan con aromas sofisticados. Apostar por cualquiera de ellas no es un gasto, es una inversión.

PERFUME DOLCE.jpg
Fragancias icónicas para autorregalarte. (Eau de parfum Devotion para mujer, DOLCE&GABBANA, $3,850, liverpool.com.mx)
KENDALL THERAMASK.jpg
Belleza

Máscaras LED: el gadget de belleza que combina ciencia, estilo y resultados reales

Publicidad

Tags

Belleza Skincare Perfumes

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad