Una de las pocas características de nacimiento que se creía imposible de modificar ha sido siempre el color de los ojos. Sin embargo, la estética avanza tan rápido como la tecnología y, hoy en día, existe un procedimiento quirúrgico que promete cambiar para siempre tu mirada.
Cirugía para cambio de color de ojos: Todo lo que debes saber
¿Qué es la queratopigmentación?
La queratopigmentación es un procedimiento quirúrgico que introduce pigmentos biocompatobles en la córnea para cambiar su color. Este procedimiento es también conocido como tatuaje corneal o KTP debido a su técnica parecida a la de un tatuaje en la piel.
Originalmente fue desarrollada como una alternativa a las cicatrices en los ojos tras traumatismos o infecciones, mejorar la estética de ojos con ceguera o reducir la sensibilidad a la luz. Sin embargo, su uso con fines cosméticos para cambiar el color del iris ha ganado popularidad en la última década.
¿Cómo es el procedimiento para cambiar el color de ojos y la recuperación?
El proceso de realiza bajo anestesia local aplicada por medio de gotas y puede durar entre 30 y 60 minutos. A diferencia de los implantes de iris, esta técnica no inserta estructuras ajenas al ojo, sino que modifica la percepción del color desde la superficie de la córnea. Mediante un láser o pequeñas incisiones, el cirujano crea canales en la córnea donde coloca los pigmentos del color deseado, el cual puede varias de acuerdo al tono de la base del ojo y el tipo de pigmento que se use.
La recuperación es corta y se basa principalmente en tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Hay quienes ven resultados dese la salida del quirófano, pero puede haber casos en los que la estabilización del color se dé a lo largo de los días.
Cada vez más personas se preguntan si es posible tener ojos azules, verdes o miel sin recurrir a los lentes de contacto.
¿Está disponible en México la cirugía de cambio de color de ojos? ¿Cuánto cuesta?
Hay diferentes clínicas oftalmológicas que ofrecen el servicio de queratopigmentación, pero se recomienda una evaluación por un cirujano corneal certificado antes de tomar una decisión respecto a la cirugía.
El precio varía según el método, el color deseado y la clínica elegida. En promedio, oscila entre los $60,000 y $150,000 por ambos ojos, incluyendo consultas y seguimiento.
Cambiar el color de ojos puede parecer una fantasía de película, pero ya hay alternativas médicas disponibles para quienes siempre han deseado tener ojos de otro color. Antes de perseguir una nueva mirada, es importante informarse y buscar a un especialista certificado para conocer todas las posibilidades para tus ojos.