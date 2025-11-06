Publicidad

Belleza

Chocolate lips: el 90’s glow que está dominando los beauty looks

Los labios café glossy toman el control del beauty game con un toque retro, acabado glaseado y la vibra effortless que define a las cool girls del momento.
jue 06 noviembre 2025 07:45 PM
Brown Gloss: la tendencia del momento
Brown Gloss: la tendencia mas hot para labios (@badgalriri)

La estética noventera no ha terminado de decir su última palabra, y los Chocolate lips son prueba viva: un gloss café profundo, juicy, sin miedo a brillar.

Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, ellas lo usaron primero, y ahora TikTok, pasarelas y makeup artists lo reclamaron de vuelta.

Este gloss es un statement. Labios brillantes y suaves, con una vibra noventera que se siente natural, ligera y effortlessly cool. Porque si algo aprendimos de los 90 es que el gloss café nunca se fue solo estaba esperando el momento perfecto para brillar.

Chocolate fever, baby

¿El encanto? Es versátil, retro y moderno a la vez. Favorece distintos tonos de piel, da volumen visual y aporta una profundidad cálida que ningún nude pálido puede replicar. El secreto de 2025 está en cómo se lleva: textura glaseada, luz en movimiento y un tono chocolate que eleva hasta tus looks más simples.

Del brown caramel al espresso brillante, hay un café para cada mood. Y lo mejor: este finish “wet glow” hace que los labios se vean más suaves, más llenos y sí más expensive. Porque hoy el glam no grita: brilla.

Balm but bomb
Balm but bomb (@fentybeauty)

Los favoritos con mood 90’s energy

Si hablamos de íconos modernos, Fenty Gloss Bomb en Hot Chocolit es el sucesor directo del glam supermodel: brillante, cremoso y adictivo. Para más intensidad, Gloss Bomb Cream se siente como telarañas de luz sobre los labios puro efecto vinilo.Para el budget babe: NYX Butter Gloss y NYX Fat Oil Drip son esenciales de tocador, high-shine sin drama y en tonos café perfectos para recrear look nostalgia con precio terrenal.

Fenty Gloss Bomb Hot Chocolit
Fenty Gloss Bomb Hot Chocolit (@fentybeauty)

Los clásicos también regresan: Lancôme Juicy Tubes son nostalgia pura, y L’Absolu Gloss entrega elegancia pulida. ¿Mood jugoso? Tarte Maracuja Juicy en tonos chocolate que te dan el brillo perfecto.

Tarte Hot cocoa
Tarte Hot Cocoa Pantone (@tartecosmetics)

La forma cool de llevarlo hoy

La clave del revival está en la sutileza con intención: piel fresca con glow natural, cejas suaves, pulidas y con efecto brow-lift natural, delineado café suave y rubor cálido en crema que parece parte de tu piel. Perfila apenas los labios, difumina y pon el gloss justo al centro para ese efecto cushy-90s que se siente lived-in y naturalmente sexy.

Hailey Bieber en tendencia con labios cafes
Hailey es tendencia por sus brown lips (@haileybieber)

Pro tip: mezcla tu gloss café con un bálsamo rosado para un brown-rose suave, o llévalo sobre un delineador burgundy. La regla es simple: el gloss café no es extra es rich-girl minimalism con memoria de supermodelo y actitud sin esfuerzo.

