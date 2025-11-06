Chocolate lips: el 90’s glow que está dominando los beauty looks

La estética noventera no ha terminado de decir su última palabra, y los Chocolate lips son prueba viva: un gloss café profundo, juicy, sin miedo a brillar.

Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, ellas lo usaron primero, y ahora TikTok, pasarelas y makeup artists lo reclamaron de vuelta.

Este gloss es un statement. Labios brillantes y suaves, con una vibra noventera que se siente natural, ligera y effortlessly cool. Porque si algo aprendimos de los 90 es que el gloss café nunca se fue solo estaba esperando el momento perfecto para brillar.