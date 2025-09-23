Esta es la crema de cara que usan Alix Earle, Sophia Richie y Sofia Culpo y que debes tener en el radar

La crema de farmacia francesa que necesitas

Avène es conocida por ser la experta en piel sensible. Su ingrediente estrella es su agua termal, porque es rica en minerales y tiene propiedades calmantes y antiirritantes. Literalmente, sus productos le dan frescura a tu piel.

Dentro de su línea, Cicalfate es el producto que más está en tendencia porque es multitasker: repara, protege y calma la piel.

Calma, protege y ayuda a reparar. (Cicalfate Crema protectora reparadora, Avène, $425, eauthermaleavene.com.mx)

Es una crema protectora reparadora. Se usa para acelerar la cicatrización de heridas pequeñas o quemaduras, calmar irritaciones, mejorar la apariencia de marcas y proteger de factores externos.

Por eso se ha convertido en todo un básico para el skincare. Esta crema es ideal para todo tipo de piel. Protege y ayuda a calmar la irritación, además de nutrir e hidratar a profundidad.

¿Cómo usar la crema Avène Cicalfate?

Después de lavar tu cara y con la piel seca, aplica una cantidad pequeña y extiéndela por todo el rostro.

La clave aquí está en trabajar por capas, para evitar que se hagan rollitos y que acabes con la cara blanca, ya que es de una consistencia un poco espesa.

Si tienes zonas más resecas, como alrededor de la nariz o las ojeras, aplica un poco más. Espera a que seque y continúa con tu rutina normal, la piel se te verá divina.