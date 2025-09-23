Esta es la crema de cara que usan Alix Earle, Sophia Richie y Sofia Culpo y que debes tener en el radar

Si hay algo que todas agradecemos son buenos productos de skincare. Y es que no hay nada mejor que una piel hidratada y preparada para todo, si no nos crees, sólo hace falta ver lo que usan las celebs.
El favorito en común de Alix Earle, Sophia Richie y Sofia Culpo es Avène Cicalfate, una crema francesa que como beauty lover debes tener en tu radar.
La crema de farmacia francesa que necesitas
Avène es conocida por ser la experta en piel sensible. Su ingrediente estrella es su agua termal, porque es rica en minerales y tiene propiedades calmantes y antiirritantes. Literalmente, sus productos le dan frescura a tu piel.
Dentro de su línea, Cicalfate es el producto que más está en tendencia porque es multitasker: repara, protege y calma la piel.
Es una crema protectora reparadora. Se usa para acelerar la cicatrización de heridas pequeñas o quemaduras, calmar irritaciones, mejorar la apariencia de marcas y proteger de factores externos.
Por eso se ha convertido en todo un básico para el skincare. Esta crema es ideal para todo tipo de piel. Protege y ayuda a calmar la irritación, además de nutrir e hidratar a profundidad.
¿Cómo usar la crema Avène Cicalfate?
Después de lavar tu cara y con la piel seca, aplica una cantidad pequeña y extiéndela por todo el rostro.
La clave aquí está en trabajar por capas, para evitar que se hagan rollitos y que acabes con la cara blanca, ya que es de una consistencia un poco espesa.
Si tienes zonas más resecas, como alrededor de la nariz o las ojeras, aplica un poco más. Espera a que seque y continúa con tu rutina normal, la piel se te verá divina.
¿Qué celebs aprueban la Avène Cicalfate?
Las celebs usan la crema Avène Cicalfate como su secreto para calmar la piel tras un makeup constante, vuelos largos o cambios de clima. Es un must si quieres una piel más sana, calmada y protegida.
También la aprobamos porque puedes usarla en tu jornada diaria y en los días mucho más relax.
Sofia Richie-Grainge la considera "su santo grial", pues afirma que durante el embarazo la usó en cara y cuerpo, para hidratar a profundidad.
Alix Earle ha dicho en múltiples ocasiones que después de cualquier brote de acné o tratamiento con láser para deshacerse de las cicatrices, usa la crema Cicalfate de Avène como remedio.
Y para Sophia Culpo, es un remedio infalible para combatir la piel deshidratada.