Las tendencias en uñas para este otoño y el lugar top para hacértelas

Tendencias en uñas: los tonos que dominarán la temporada

Deep red

El básico elegante que no falla. Los tonos vino, crimson, cereza o scarlet nunca pasan de moda y regresan con fuerza este otoño. Ideales para un look sofisticado y clásico.

Un deep red nunca falla. (Cortesía)

Glazed nails

El efecto brillante tipo “donita glaseada” sigue siendo tendencia. Perfecto si te encantan los acabados súper clean, pero esta vez en versiones más cálidas: beige, miel o café.

Efecto glaseado pero versión otoñal. (Cortesía)

Olive green

El olive green será uno de los favoritos del otoño: sofisticado, versátil y con ese toque earthy chic. Un color diferente sin perder la elegancia.

El nuevo neutral del otoño. (Cortesía)

Carey y brown nails

El efecto carey está inspirado en el mármol con tonos miel, ámbar y café. Es la opción perfecta si amas los acabados artesanales pero con un twist moderno.

Igual si buscas algo más simple pero que se vea cute, los tonos cafés son un must para esta temporada. Atemporal y súper chic.