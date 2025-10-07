Las tendencias en uñas para este otoño y el lugar top para hacértelas
El otoño llegó y con él esa vibe cozy que se refleja en todo, incluso en las uñas. Es la excusa perfecta para renovar tu manicure con tonos cálidos, texturas brillantes y acabados naturales que van con todo.
Todas amamos ese momento de desconexión en el salón: una copa, buena plática y ese feeling de salir con las uñas perfectas.
Este otoño las tendencias en uñas mezclan lo clásico con lo experimental . Los tonos cálidos, terrosos y neutros serán protagonistas, acompañados de diseños sofisticados que reflejan la esencia otoñal con elegancia y frescura.
Tendencias en uñas: los tonos que dominarán la temporada
Deep red
El básico elegante que no falla. Los tonos vino, crimson, cereza o scarlet nunca pasan de moda y regresan con fuerza este otoño. Ideales para un looksofisticado y clásico.
Glazed nails
El efecto brillante tipo “donita glaseada” sigue siendo tendencia. Perfecto si te encantan los acabados súper clean, pero esta vez en versiones más cálidas: beige, miel o café.
Olive green
El olive green será uno de los favoritos del otoño: sofisticado, versátil y con ese toque earthy chic. Un color diferente sin perder la elegancia.
Carey y brown nails
El efecto carey está inspirado en el mármol con tonos miel, ámbar y café. Es la opción perfecta si amas los acabados artesanales pero con un twist moderno.
Igual si buscas algo más simple pero que se vea cute, los tonos cafés son un must para esta temporada. Atemporal y súper chic.
El beauty spot más cool de la Roma
El otoño invita a jugar con la calidez de las texturas, colores y formas. Y si hay un lugar que entiende perfecto cómo combinar estilo con experiencia es Momo Beauty Lab, el spot más trendy de la Roma.
Su propuesta combina diseño, técnica y un ambiente súper lindo que te invita a quedarte toda la tarde.
Además de uñas, tienen servicios de cejas y pestañas, con una atención personalizada. Cada visita se acompaña de bebidas como vino, mimosas o café y un mood relajante.
En Momo cada detalle cuenta: materiales de alta calidad, técnicas actualizadas y ese toque elegante y moderno que amamos.
Así que si estás buscando un lugar donde tus uñas se vean increíbles y de paso te consientan, este es tu match perfecto.