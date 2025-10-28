Publicidad

Debes correr por L’Interdit Parfum de Givenchy Beauty

Un evento íntimo y lleno de magia marcó la llegada de L’Interdit Parfum, la nueva joya olfativa de Givenchy.
mar 28 octubre 2025 02:29 PM
La fragancia que te hará sentir poderosa. (Cortesía)

L’Interdit Parfum de Givenchy llega a la temporada 2025 como una reinterpretación dorada y poderosa de la fragancia clásica. Es la ideal para mujeres intensas y libres que valoran la sofisticación y desean destacar saliéndose de lo esperado.

El escenario elegido para presentar esta gran fragancia fue en el Bar Polilla de la CDMX. Fue una noche sensorial inmersiva en la que los aromas florales mezclados con toques de vetiver y pachulí encapsularon la esencia de L’Interdit cerando un equilibrio perfecto entre lo prohibido y lo elegante. ¡Te contamos!

Un perfume para cada momento

L’Interdit Parfum no es un perfume que se limite a un solo evento o look, es un must para cualquier ocasión. Su fuerza floral mezclada con notas terrosas lo hacen versátil para un día de trabajo que termina en una cena especial, o para darle intensidad a una noche de fiesta.

Este perfume no solo se lleva la atención no solo por su aroma de pera, manzana verde y un toque de lima, sino por su diseño empoderado, con un frasco dorado que es una joya en cualquier tocador.

Un perfume fresco y floral, pero único que se percibe de manera elegante. (L´interdit parfum 80ml, $3,795, Givenchy, El Palacio de Hierro)

Para las que buscan un aroma distintivo, L’Interdit se lleva mejor al usarlo con confianza, porque es una fragancia que habla de libertad y personalidad.

Para complementar, Givenchy lanzó también Rouge Velvet, una línea de labiales aterciopelados que se fusionan con la piel, ideales para cualquier momento. Estos boosts de estilo son ideales para combinar con la fragancia y enfatizar la presencia femenina poderosa y sofisticada.

Más que perfume: una velada de estilo y presencia

La Soirée Interdite reafirmó que L’Interdit es más que un aroma, es una experiencia que tiene el poder de transformar momentos y actitudes. La cuidadosa selección de detalles, desde la gastronomía inspirada en ciudades italianas hasta la ambientación con velas y flores, hizo que cada invitado sintiera que atravesaba una puerta hacia un mundo nuevo.

Una velada llena de magia (Cortesía)

Este lanzamiento es un llamado a atreverse, a romper límites con elegancia y a celebrar ese balance entre lo clásico y lo inesperado, esa esencia de mujer segura que Givenchy ha plasmado a la perfección.

L’Interdit Parfum la esencia de mujer segura. (Cortesía )
