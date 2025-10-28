Debes correr por L’Interdit Parfum de Givenchy Beauty

Un perfume para cada momento

L’Interdit Parfum no es un perfume que se limite a un solo evento o look, es un must para cualquier ocasión. Su fuerza floral mezclada con notas terrosas lo hacen versátil para un día de trabajo que termina en una cena especial, o para darle intensidad a una noche de fiesta.

Este perfume no solo se lleva la atención no solo por su aroma de pera, manzana verde y un toque de lima, sino por su diseño empoderado, con un frasco dorado que es una joya en cualquier tocador.

Un perfume fresco y floral, pero único que se percibe de manera elegante. (L´interdit parfum 80ml, $3,795, Givenchy, El Palacio de Hierro)

Para las que buscan un aroma distintivo, L’Interdit se lleva mejor al usarlo con confianza, porque es una fragancia que habla de libertad y personalidad.

Para complementar, Givenchy lanzó también Rouge Velvet, una línea de labiales aterciopelados que se fusionan con la piel, ideales para cualquier momento. Estos boosts de estilo son ideales para combinar con la fragancia y enfatizar la presencia femenina poderosa y sofisticada.