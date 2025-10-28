Debes correr por L’Interdit Parfum de Givenchy Beauty

L’Interdit Parfum de Givenchy llega a la temporada 2025 como una reinterpretación dorada y poderosa de la fragancia clásica. Es la ideal para mujeres intensas y libres que valoran la sofisticación y desean destacar saliéndose de lo esperado.
El escenario elegido para presentar esta gran fragancia fue en el Bar Polilla de la CDMX. Fue una noche sensorial inmersiva en la que los aromas florales mezclados con toques de vetiver y pachulí encapsularon la esencia de L’Interdit cerando un equilibrio perfecto entre lo prohibido y lo elegante. ¡Te contamos!