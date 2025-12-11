Skincare para el pelo: una rutina completa según tus necesidades

¿Cómo cuidar tu pelo de manera correcta?

Lo primero para que tu melena se vea increíble es identificar qué es lo que necesita, ya sea sanar el cuero cabelludo seco, aportar hidratación y brillo a tu pelo, mejorar la textura, y reparar las puntas secas. Una vez que tengas idea qué es lo que necesitas, entonces es momento de avanzar.

El haircare es el nuevo skincare, así que tienes que tratar tu pelo como una adición. Así como hay pasos para tu rutina de piel, también es importante que lo hagas con tu pelo.

Exfoliación para reparar

Comienza con un exfoliante para deshacerte de todas las células muertas y empezar con una melena limpia. Además, al masajear el cuero cabelludo, estimulas la circulación que fomenta el crecimiento.

Exfoliar tu cuero cabelludo tiene muchos beneficios, como estimular la circulación y deshacerse de todas las impurezas. (Himalayan Salt Scalp Scrub Shampoo, $1,340, Goop, olivine.com.mx)

Suero capilar

El siguiente paso es ayudar a equilibrar el cuero cabelludo, con un suero que hidrate y mantenga todo neutralizado.

Tu pelo también necesita cuidados adicionales para que sea increíble. (Suero capilar Specifique, $1,305, Kérastase, El Palacio de Hierro)

Shampoo según tu necesidad

El paso más importante para cuidar tu pelo es encontrar un shampoo que te ayude con tu mayor necesidad. Así que, si sufres de cuero cabelludo seco, busca algo que hidrate a profundidad. Si tu pelo tiende a ser muy grasoso, entonces algo que neutralice y se deshaga de la suciedad. Para pelo maltratado, un shampoo con nutrientes. Todo está en que uses el que se adapte a tu necesidad.

Shampoo de nutrición profunda para cabello seco. (Bain Satin, MXN$890, Kérastase, Liverpool.com)

Para combatir el daño

Una rutina capilar con productos que hidratan y controlan el frizz da brillo y permite que peinados como ondas naturales o melenas lisas brillen con salud y movimiento. Un protector térmico es esencial para el uso de herramientas de calor, y obvio una herramienta que ponga prioridad en el cuidado.