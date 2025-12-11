Skincare para el pelo: una rutina completa según tus necesidades

El haircare en 2025 sigue la filosofía del skincare, priorizando la salud integral del cuero cabelludo y la fibra capilar con rutinas personalizadas para cada necesidad.
La innovación en ingredientes y tecnología ofrece resultados duraderos y visibles. Estilistas e influencers impulsan el cuidado del pelo como un ritual diario indispensable. Y aquí te contamos exactamente cómo puedes lograr esa melena sedosa y brillante.
¿Cómo cuidar tu pelo de manera correcta?
Lo primero para que tu melena se vea increíble es identificar qué es lo que necesita, ya sea sanar el cuero cabelludo seco, aportar hidratación y brillo a tu pelo, mejorar la textura, y reparar las puntas secas. Una vez que tengas idea qué es lo que necesitas, entonces es momento de avanzar.
El haircare es el nuevo skincare, así que tienes que tratar tu pelo como una adición. Así como hay pasos para tu rutina de piel, también es importante que lo hagas con tu pelo.
Exfoliación para reparar
Comienza con un exfoliante para deshacerte de todas las células muertas y empezar con una melena limpia. Además, al masajear el cuero cabelludo, estimulas la circulación que fomenta el crecimiento.
Suero capilar
El siguiente paso es ayudar a equilibrar el cuero cabelludo, con un suero que hidrate y mantenga todo neutralizado.
Shampoo según tu necesidad
El paso más importante para cuidar tu pelo es encontrar un shampoo que te ayude con tu mayor necesidad. Así que, si sufres de cuero cabelludo seco, busca algo que hidrate a profundidad. Si tu pelo tiende a ser muy grasoso, entonces algo que neutralice y se deshaga de la suciedad. Para pelo maltratado, un shampoo con nutrientes. Todo está en que uses el que se adapte a tu necesidad.
Para combatir el daño
Una rutina capilar con productos que hidratan y controlan el frizz da brillo y permite que peinados como ondas naturales o melenas lisas brillen con salud y movimiento. Un protector térmico es esencial para el uso de herramientas de calor, y obvio una herramienta que ponga prioridad en el cuidado.
Boost de cuidado
Cuando quieras darte un tiempo de cuidado adicional, personalizado y dedicado a ti 100%, es momento de cuidar tu pelo con una mascarilla. Aquí, puedes elegir algo que mantenga el tratamiento que le has dado o alguna otra necesidad que quieras abordar.
Aceite para sellar
Las puntas abiertas necesitan extra cuidado, por lo que te recomendamos que siempre selles toda la hidratación que le aportaste a tu melena con un aceite que puedas aplicar en pelo seco o mojado.