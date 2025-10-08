El fleco que te quita 20 años de encima; Nicole Kidman y Demi Moore lo confirman

El fleco que te hace lucir más joven

El fleco enmarca el rostro, suaviza facciones y te ayuda a disimular líneas de expresión en la frente. Además, crea una especie de lifting visual que realza los ojos y da un aire más fresco y juvenil. Esta puede ser una de las razones por las que celebridades como Taylor Swift o Dakota Johnson llevan fleco la mayoría del tiempo.

Puedes consultar a los expertos estilistas y la mayoría te dirá lo mismo: el fleco es como ese filtro que usamos en Instagram, pero en la vida real. En varias plataformas ahora tenemos el hashtag: #BangsTransformation, donde se muestran un antes y después y en verdad, ¡woow! Todo cambia, pero para bien.

Dakota Johnson ha sido fiel al fleco por mucho tiempo. (Getty Images)

El reciente cambio fue el de Demi Moore. La actriz ha sido conocida por su estilo elegante y sofisticado, pero su nuevo look ha sorprendido a todos. Su característico pelo oscuro y brillante, ahora tiene el elemento estrella de la temporada. Si ya la viste, sabes que se ve increíble y que además lanza un poderoso mensaje: ¡Puedes atreverte a cualquier cambio en cualquier momento!

La actriz está feliz con su cambio y en su post de Instagram lo dejo muy claro: "Flequillo - de vez en cuando. ¡Gracias Gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!".

La que también sorprendió con este radical cambio de look fue Nicole Kidman. La actriz reapareció en Fashion Week y, sí, también en el desfile más esperado: El debut de Matthieu Blazy.

Nicole llevó una de las camisas oversize protagonistas en la entrega de la maison francesa combinada con jeans anchos. Todo este combo resultó perfecto para resaltar su nuevo Bang.