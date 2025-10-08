Ritual Reset by Natura Bissé, una experiencia única para reconectar con nuestro autocuidado

En medio de la rutina y el ritmo acelerado del día a día, a veces olvidamos tomarnos una pausa y cuidar de nosotras. Desconectar del ruido, de las mil tareas y conectar con una misma.

Eso fue justo lo que se vivió durante el Ritual Reset de Natura Bissé durante el viaje de Creative Roads hosteado por Leading Women by Ana Pazos en San Miguel, una experiencia en la que las invitadas tuvieron un momento íntimo de 30 minutos con batas y diademas para reconectar con su cuerpo y mente y redescubrir el poder del Ritual Glow.