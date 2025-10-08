Publicidad

Belleza

Ritual Reset by Natura Bissé, una experiencia única para reconectar con nuestro autocuidado

Leading Women by Ana Pazos se reúne con Natura Bissé en un ritual de autocuidado que busca limpiar, revitalizar y dar un brillo inmediato a la piel.
mié 08 octubre 2025 02:27 PM
natura_lead.jpg
Ritual Reset by Natura Bissé (Cortesía)

En medio de la rutina y el ritmo acelerado del día a día, a veces olvidamos tomarnos una pausa y cuidar de nosotras. Desconectar del ruido, de las mil tareas y conectar con una misma.

Eso fue justo lo que se vivió durante el Ritual Reset de Natura Bissé durante el viaje de Creative Roads hosteado por Leading Women by Ana Pazos en San Miguel, una experiencia en la que las invitadas tuvieron un momento íntimo de 30 minutos con batas y diademas para reconectar con su cuerpo y mente y redescubrir el poder del Ritual Glow.

Natura Bissé es una marca de cosmética de lujo fundada en Barcelona en 1979. Cuando la mayoría de las marcas se enfocaban en corregir las imperfecciones visibles, esta compañía optó por un enfoque diferente: devolver la energía de las células cutáneas. Su enfoque está en el cuidado de la piel, con fórmulas muy concentradas. No por nada la compañía ha sido elegida como World’s Best Spa Brand por cuatro años consecutivos, tienen presencia en más de 40 países y son la marca oficial de spas en hoteles de lujo alrededor del mundo.

natura_bisse
Ritual Reset by Natura Bissé (Cortesía)

Algunas de sus líneas más destacadas son:

  • Diamond Collection: productos que buscan firmeza, luminosidad y un efecto rejuvenecedor.
  • Inhibit Collection: enfocado en arrugas, contracciones faciales y firmeza.
  • C+C Vitamin Line: antioxidantes, revitalización y mejora del tono de la piel.
Así vivimos el Ritual Reset

Mafer Castrejón, Directora de Comunicación & Relaciones Públicas de Natura Bissé, fue la guía designada para dar una verdadera masterclass de belleza consciente donde todas pudieran redescubrir el poder del Ritual Glow.

natura bisse
Ritual Reset by Natura Bissé (Cortesía)

Esta rutina fue sencilla pero con un efecto inmediato: comenzó por una limpieza profunda eliminando todo rastro de maquillaje e impurezas con suaves esponjas para preparar la piel antes del tratamiento estrella: el facial exprés Diamond Instant Glow. Este tratamiento de tres pasos promete un “mini lift” inmediato y una piel radiante hasta por 12 horas:

  1. Peel: una fórmula exfoliante suave que renueva y prepara la piel con el Concentrate Revitalizante.
  2. Radiance: un shot de hidratación intensa que activa el brillo natural y frescura con el Sérum Iluminador.
  3. Tightening: una fórmula reafirmante que tensa la piel y potencia el efecto glow con el Booster Final Glow
natura_bisse_ritual
Ritual Reset by Natura Bissé (Cortesía)

¿El resultado? Una piel fresca, revitalizada y con ese brillo saludable que viene desde dentro. Entre risas, buena plática y una merecida girls night, cada invitada descubrió que cuidar su piel también puede ser un acto de reconexión personal.

