Si hablamos de clásicos del cuidado de la piel que nunca pasan de moda, el aceite de almendras siempre está en esa lista. Este aceite vegetal tiene fama desde hace siglos gracias a que hidrata, suaviza, protege y hasta calma la piel más sensible. Es el multitasker natural que toda rutina necesita y te contamos porqué.
Beneficios del aceite de almendras en la piel
Es un aceite que merece la fama que se ha ganado y eso es por su fórmula natural. Rico en vitaminas como la E, antioxidantes y ácidos esenciales, el aceite de almendras tiene la habilidad de nutrir profundamente sin dejar sensación grasa. Eso lo convierte en un aliado perfecto tanto para una piel seca.
Hay múltiples maneras de usarlo, pero una de nuestras favoritas es aplicarlo después de bañarse, mantiene la piel hidratada y flexible durante todo el día. Incluso se recomienda para mejorar la elasticidad y dar ese glow saludable que buscamos sin necesidad de iluminador.
Uno de sus beneficios más celebrados es su poder para ayudar a reducir la apariencia de las estrías. Recuerda buscar un aceite con una fórmula que favorezca la síntesis de colágeno y ayude a mejorar visiblemente la firmeza y elasticidad de la piel.
¿Cómo usar el aceite de almendras?
Para mejorar resultados con las estrías puedes añadir a tu rutina un pequeño masaje en mañanas y noches, aplica el aceite con suaves masajes circulares, de abajo hacia arriba, sobre todo el cuerpo, dedicando especial atención a las zonas propensas a las estrías y listo. No solo ayudas a tu piel pero puedes relajarte un momento.
Aunque se puede usar puro, algunas marcas han sabido transformarlo en experiencias sensoriales completas. Por ejemplo, L’Occitane lo convirtió en el corazón de su línea de almendras, donde un simple masaje con su aceite corporal no solo hidrata, sino que convierte el momento en un ritual relajante y una sensación de spa en casa.
Otro punto a favor del aceite de almendras es que conecta con la naturaleza. Muchas casas de belleza lo obtienen a través de procesos responsables con el medio ambiente, y en el caso de L’Occitane, incluso trabajan con agricultores locales en Provenza y España para cuidar el cultivo del almendro.