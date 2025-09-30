'Soft goth makeup': la tendencia en maquillaje que Jenna Ortega hizo viral al llevar el look 'dark' a otro nivel

'Soft goth makeup': La piel se transforma en el lienzo principal

El maquillaje soft goth, alejado de la perfección absoluta, se apoya en bases livianas y presenta un acabado que deja a la vista la textura natural de la piel.

Con este efecto, se logra un equilibrio entre el dramatismo de los ojos y los labios, evitando que el conjunto sea demasiado intenso.

El rostro refleja una sensación de frescura, aunque también mantiene un aire de enigma.

Una piel sencilla y luminosa es ideal para un look cargado como este. (Maquillaje en barra, $1,470, Dior Beauty, Sephora)

El centro de atención del maquillaje 'soft goth' son los ojos

El estilo soft goth incorpora sombras oscuras, aunque no en su totalidad: se aplican con acabados metalizados o satinados, en tonos fríos como plateado, gris humo o violetas intensos.

El papel del delineado es relevante, aunque no se enfoca en la precisión extrema, sino en lograr un efecto más difuso y etéreo que se mezcle con la mirada.

La tendencia de cejas decoloradas o aclaradas realza esa aura enigmática al desdibujar los límites tradicionales del rostro.