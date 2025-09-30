'Soft goth makeup': la tendencia en maquillaje que Jenna Ortega hizo viral al llevar el look 'dark' a otro nivel

El soft goth makeupes, más que una tendencia temporal en maquillaje, una manera de mostrar personalidad y estilo sin perder la elegancia.
Es ideal para quienes quieren un maquillaje que combine intensidad y versatilidad, reinventando el estilo gótico clásico en uno contemporáneo y urbano.
Esta tendencia , que inicialmente fue impulsada por celebridades y la cultura pop, y en especial por la actriz Jenna Ortega, ahora se ha consolidado como un estilo accesible para cualquier amante de la belleza. Aquí te contamos cómo lograrlo.
'Soft goth makeup': La piel se transforma en el lienzo principal
El maquillaje soft goth, alejado de la perfección absoluta, se apoya en bases livianas y presenta un acabado que deja a la vista la textura natural de la piel.
Con este efecto, se logra un equilibrio entre el dramatismo de los ojos y los labios, evitando que el conjunto sea demasiado intenso.
El rostro refleja una sensación de frescura, aunque también mantiene un aire de enigma.
El centro de atención del maquillaje 'soft goth' son los ojos
El estilo soft goth incorpora sombras oscuras, aunque no en su totalidad: se aplican con acabados metalizados o satinados, en tonos fríos como plateado, gris humo o violetas intensos.
El papel del delineado es relevante, aunque no se enfoca en la precisión extrema, sino en lograr un efecto más difuso y etéreo que se mezcle con la mirada.
La tendencia de cejas decoloradas o aclaradas realza esa aura enigmática al desdibujar los límites tradicionales del rostro.
La dualidad en los labios es fundamental en el estilo 'soft goth'
Algunas personas prefieren acentuar el dramatismo al aplicar en los labios un borgoña intenso o un merlot oscuro. Mientras que otras optan por tonos nude con matices marrón, más discretos pero igualmente impactantes.
Dentro del soft goth, ambos caminos son adecuados, dependiendo de si se desea un look diario o un toque impactante para la noche.
Suavizar el toque gótico
Para complementar la propuesta del maquillaje soft goth, el pelo se presenta con texturas relajadas, ya sea con un acabado ligeramente húmedo “el conocido greasy look” o con ondas desordenadas que rompen con cualquier idea de perfección.
Lejos de disminuir su impacto, este detalle aporta un aire fresco y contemporáneo que incrementa la adaptabilidad de la tendencia.