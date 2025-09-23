Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

El delineado azul de ojos que triunfó en los años 90 está de vuelta

Un revival de los años 90 ha regresado con fuerza en 2025 como la tendencia makeup que combina nostalgia y modernidad a la perfección: el delineado azul.
mar 23 septiembre 2025 07:24 PM
CHANEL
Redefina la belleza con una rutina sencilla, pero atrevida.

En un panorama donde el maquillaje se celebra como una forma de expresión artística y bold, el delineado azul de ojos es una tonalidad electrizante y juguetona que conecta con el público que busca salir de los tonos neutros y apostar por la personalidad y el atrevimiento, sin perder sofisticación ni funcionalidad.

Esta tendencia que triunfó en los años 90 es un must de la temporada, no solo aporta un toque de color vibrante y fresco , sino que ofrece infinitas maneras de reinterpretar la mirada para darle protagonismo en cualquier outfit, desde el street style hasta las pasarelas. ¡Te contamos cómo lograrlo!

Publicidad

Cómo llevar el delineado azul de ojos

En las pasarelas de Versace, Dior y Louis Vuitton, el delineador azul se usa en líneas finas o diseños geométricos.

Louis Vuitton
En un dramático choque de épocas, el esplendor de la Edad Media choca con la extravagancia del glam rock.

Este toque dramático a los ojos se equilibra con piel natural y labios neutros, y a menudo se combina con sombras metálicas o un delineado doble para un look futurista.

Para el street style, el delineador azul es el accesorio clave. Se usa con atuendos minimalistas como jeans y blazers, o con prendas monocromáticas y contrastantes, permitiendo que el maquillaje sea el centro de atención.

Publicidad

Marcas, combinaciones y cómo personalizar los delineadores azules

Entre los delineadores azules más populares del año están el Lancôme Le Stylo Waterproof en Bleu Métal, que destaca por su alta pigmentación.

El Urban Decay 24/7 Glide-On Pencil en Sabbath, por su acabado cremoso, y el Dior Diorshow On Stage Liner en Matte Blue, para quienes buscan precisión en un tono vibrante.

eyeliner rotulador
Deja espacio para la creatividad gracias a su paleta de colores en acabados mate, satinado o nacarado.

Para un toque especial en la mirada, los expertos sugieren usar glitter líquido en las esquinas internas de los ojos o sobre el párpado.

También puedes mezclar dos tonos de azul o combinarlo con delineador blanco para crear efectos gráficos que resalten aún más tu mirada.

💎🩵💎🩵💎.jpg
Combinar tonos eleva tu mirada

Publicidad

El regreso triunfal del delineador azul

El delineador azul te invita a experimentar sin miedo. Es un símbolo de audacia y un toque vibrante que te permite ser la protagonista de tu propia "pasarela urbana".

sun, floppy hats, bananagrams, sushi & blue eyeshadow = dream.jpg
Combina tu eyeliner conn las prendas que quieras,

Su versatilidad lo hace perfecto para cualquier estilo, desde el minimalista hasta el más atrevido. Ya sea con un trazo sutil o un diseño impactante, el delineado azul de ojos promete darle ese toque especial a tus looks para que destaques sin esfuerzo.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 5.23.19 AM.jpeg
Con tu delineador azul, expresate lo más que puedas.
PORTADA-kate-nuevo-look.jpg
Belleza

Kate Middleton regresa al castaño en menos de una semana tras radical cambio a rubio

Tags

Belleza Delineador

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad