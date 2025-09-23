El delineado azul de ojos que triunfó en los años 90 está de vuelta

En un panorama donde el maquillaje se celebra como una forma de expresión artística y bold, el delineado azul de ojos es una tonalidad electrizante y juguetona que conecta con el público que busca salir de los tonos neutros y apostar por la personalidad y el atrevimiento, sin perder sofisticación ni funcionalidad.

Esta tendencia que triunfó en los años 90 es un must de la temporada, no solo aporta un toque de color vibrante y fresco , sino que ofrece infinitas maneras de reinterpretar la mirada para darle protagonismo en cualquier outfit, desde el street style hasta las pasarelas. ¡Te contamos cómo lograrlo!