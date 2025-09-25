Publicidad

Nuestros productos favoritos de Patrick Ta para celebrar su llegada a México

La espera terminó, Patrick Ta por fin llegó a México y si aún no sabes qué productos comprar, te dejamos nuestros favoritos.
jue 25 septiembre 2025 04:13 PM
PORTADA.jpg
Por fin en México, Patrick Ta Beauty y no podemos aguantar la emoción. (via Instagram (@patricktabeauty))

¡Ya está aquí! Patrick Ta Beauty por fin llegó a México, y para celebrar, decidimos contarte cuáles son nuestros productos favoritos. Icónicos, con mucho glow y únicos, cada uno de estos productos se ha convertido en un must-have en el kit de cualquier amante de la belleza . Así que, ¡toma nota!

¿Quién es Patrick Ta?

Sus padres fueron inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos, y desde que Patrick era pequeño, le inculcaron el valor de trabajar por sus sueños y determinar metas. Su obsesión por el maquillaje y la belleza comenzó después de compartir departamento con su roomie, quien le compartió sus conocimientos desde el inicio. Después de trabajar como maquillista en Mac Cosmetics, se trasladó a Los Ángeles para perseguir su sueño.

Con clientes como Sydney Sweeney, Gigi Hadid, Georgina Rodríguez, Halle Berry y Alix Earle, Patrick se hizo un nombre en Hollywood por resaltar la belleza natural, con mucho glow y dramatismo.

patrick
Patrick es el favorito de varias celebridades como Georgina Rodríguez, Gigi Hadid y Halle Berry. (via Instagram (@patrickta))

El desarrollo de su marca

Con el afán de compartir sus conocimientos de maquillaje y la falta de productos con los que él soñaba en el mercado, Patrick decidió crear su propia marca: Patrick Ta Beauty. Caracterizada por su innovación y fórmulas únicas, lanzó al mercado blushes, bronzers, crema para cuerpo, sombras de ojos y mucho más.

patrick-ta.jpg
La línea ofrece productos para cara, cuerpo, labios y ojos. (via Instagram (@patricktabeauty))

Nuestros productoa favoritos de Patrick Ta Beauty

Major Headlines Double-Take Crème and Powder Blush

Teníamos que empezar esta lista con el producto que hizo de Patrick Ta Beauty un ícono del mundo de la belleza. Un blush compacto, donde puedes encontrar polvo y crema que se complementan a la perfección para darle un acabado satinado y glowy a tu piel. ¿Lo mejor de todo? La variedad de tonos, con los que te aseguramos, encontrarás el ideal para ti.

Dual Ended Foundation Brush

El aspecto de tu base puede cambiar por completo según la herramienta que uses para aplicarla y Patrick Ta es consciente de eso. Lo que amamos de esta brocha es que además de ser súper suave, difumina tu base para que quede como una segunda piel.

Cada lado tiene una función distinta, pues el lado más plano sirve para alcanzar esos lugares complicados, mientras que la punta redonda da cobertura y difumina.

brocha-patrick-ta.jpg
Tu base necesita la herramienta ideal para verse increíble siempre. (Dual Ended Foundation Brush (brocha para base), $1,290, Patrick Ta Beauty, www.sephora.com)

Major Glow High Shine Skin Perfecting Body Crème

Te has preguntado ¿cómo las celebs logran esa piel radiante y perfecta en todo el cuerpo? Pues hay un secreto que te queremos compartir, y es este bálsamo hidratante que se derrite en la piel para darte un glow como de estrella de Hollywood. Además el aroma que deja es adictivo y nos fascina.

patrick-ta-beauty_.jpg
Un bálsamo hidratante que hace que tu piel luzca luminosa e hidratada. (Major Glow High Shine Skin Perfecting Body Crème (crema corporal), $1,520, Patrick Ta Beauty, www.sephora.com)
portadaseptiembre (1).jpg

