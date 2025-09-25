¡Ya está aquí! Patrick Ta Beauty por fin llegó a México, y para celebrar, decidimos contarte cuáles son nuestros productos favoritos. Icónicos, con mucho glow y únicos, cada uno de estos productos se ha convertido en un must-have en el kit de cualquier amante de la belleza . Así que, ¡toma nota!
Nuestros productos favoritos de Patrick Ta para celebrar su llegada a México
¿Quién es Patrick Ta?
Sus padres fueron inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos, y desde que Patrick era pequeño, le inculcaron el valor de trabajar por sus sueños y determinar metas. Su obsesión por el maquillaje y la belleza comenzó después de compartir departamento con su roomie, quien le compartió sus conocimientos desde el inicio. Después de trabajar como maquillista en Mac Cosmetics, se trasladó a Los Ángeles para perseguir su sueño.
Con clientes como Sydney Sweeney, Gigi Hadid, Georgina Rodríguez, Halle Berry y Alix Earle, Patrick se hizo un nombre en Hollywood por resaltar la belleza natural, con mucho glow y dramatismo.
El desarrollo de su marca
Con el afán de compartir sus conocimientos de maquillaje y la falta de productos con los que él soñaba en el mercado, Patrick decidió crear su propia marca: Patrick Ta Beauty. Caracterizada por su innovación y fórmulas únicas, lanzó al mercado blushes, bronzers, crema para cuerpo, sombras de ojos y mucho más.
Nuestros productoa favoritos de Patrick Ta Beauty
Major Headlines Double-Take Crème and Powder Blush
Teníamos que empezar esta lista con el producto que hizo de Patrick Ta Beauty un ícono del mundo de la belleza. Un blush compacto, donde puedes encontrar polvo y crema que se complementan a la perfección para darle un acabado satinado y glowy a tu piel. ¿Lo mejor de todo? La variedad de tonos, con los que te aseguramos, encontrarás el ideal para ti.
Dual Ended Foundation Brush
El aspecto de tu base puede cambiar por completo según la herramienta que uses para aplicarla y Patrick Ta es consciente de eso. Lo que amamos de esta brocha es que además de ser súper suave, difumina tu base para que quede como una segunda piel.
Cada lado tiene una función distinta, pues el lado más plano sirve para alcanzar esos lugares complicados, mientras que la punta redonda da cobertura y difumina.
Major Glow High Shine Skin Perfecting Body Crème
Te has preguntado ¿cómo las celebs logran esa piel radiante y perfecta en todo el cuerpo? Pues hay un secreto que te queremos compartir, y es este bálsamo hidratante que se derrite en la piel para darte un glow como de estrella de Hollywood. Además el aroma que deja es adictivo y nos fascina.