Nuestros productos favoritos de Patrick Ta para celebrar su llegada a México

¿Quién es Patrick Ta?

Sus padres fueron inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos, y desde que Patrick era pequeño, le inculcaron el valor de trabajar por sus sueños y determinar metas. Su obsesión por el maquillaje y la belleza comenzó después de compartir departamento con su roomie, quien le compartió sus conocimientos desde el inicio. Después de trabajar como maquillista en Mac Cosmetics, se trasladó a Los Ángeles para perseguir su sueño.

Con clientes como Sydney Sweeney, Gigi Hadid, Georgina Rodríguez, Halle Berry y Alix Earle, Patrick se hizo un nombre en Hollywood por resaltar la belleza natural, con mucho glow y dramatismo.

Patrick es el favorito de varias celebridades como Georgina Rodríguez, Gigi Hadid y Halle Berry. (via Instagram (@patrickta))

El desarrollo de su marca

Con el afán de compartir sus conocimientos de maquillaje y la falta de productos con los que él soñaba en el mercado, Patrick decidió crear su propia marca: Patrick Ta Beauty. Caracterizada por su innovación y fórmulas únicas, lanzó al mercado blushes, bronzers, crema para cuerpo, sombras de ojos y mucho más.