La piel luminosa y ligeramente bronceada nunca falla y esta temporada conquistó las alfombras rojas. Halle Berry, una reina absoluta del glow, nos recordó que no hay mejor accesorio que una piel luminosa . El truco no está en demasiado maquillaje, sino en crear un look extra glowy y súper natural con tonos cálidos, productos clave y mucho brillo natural. ¡Aquí te contamos cómo lograrlo!
El paso a paso para lograr un bronceado espectacular
El secreto del éxito: una piel radiante desde el primer paso
Todo gran maquillaje empieza con una piel bien preparada, un primer iluminador puede ser tu mejor aliado como el de Iconic London ayuda a crear una base fresca y que destaca tu brillo natural. Después, elige una base ligera como Les Beiges de Chanel, que unifica el tono sin dejar sensación pesada. Recuerda, una piel que se ve bien desde la base solo hace que el resto del maquillaje se vea mejor.
No olvides corregir imperfecciones de manera estratégica en granitos, ojeras o zonas rojas específicas con un corrector como el Teint Idole de Lancôme. El objetivo es mantener la piel lo más natural posible para que el efecto bronceado se vea real y no forzado.
El toque mágico: bronzer y blush
Aquí es donde empieza la parte divertida, el bronzer se va a convertir en tu mejor amigo. La clave está en aplicarlo de manera natural como si el sol besara tu piel: en mejillas, frente, nariz y mentón, difuminando muy bien para que no queden líneas muy marcadas. Nos encanta el de Rare Beauty porque tiene una textura cremosa que se difumina fácilmente y tiene un acabado ultra natural.
Para darle mas vida a tu rostro suma un blush en un tono cálido como el Terracotta de Guerlain, no solo añade color, sino que se balancea bien con el efecto bronceado.
Para ojos y labios: menos es más
Cuando la piel es protagonista, el resto del maquillaje no debe competir, para los ojos un smokey eye suave en tonos tierra como los de la paleta Couture de YSL es perfecto para acompañar el look bronceado sin robar protagonismo del glow. Y no olvides la máscara de pestañas para definir la mirada de manera sutil.
¿Y los labios? El truco es simple, usa un lipgloss ligero en tonos nude o durazno para mantener la frescura y lograr que se vean hidratados sin ser sobrecargados. La clave está en dejar que el brillo natural de tu piel sea el protagonista.