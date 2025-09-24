Publicidad

Belleza

El paso a paso para lograr un bronceado espectacular

Toma nota, porque aquí están los productos para lograr una piel bronceada y luminosa al instante.
mié 24 septiembre 2025 01:47 PM
PORTADA.jpg

La piel luminosa y ligeramente bronceada nunca falla y esta temporada conquistó las alfombras rojas. Halle Berry, una reina absoluta del glow, nos recordó que no hay mejor accesorio que una piel luminosa . El truco no está en demasiado maquillaje, sino en crear un look extra glowy y súper natural con tonos cálidos, productos clave y mucho brillo natural. ¡Aquí te contamos cómo lograrlo!

El secreto del éxito: una piel radiante desde el primer paso

Todo gran maquillaje empieza con una piel bien preparada, un primer iluminador puede ser tu mejor aliado como el de Iconic London ayuda a crear una base fresca y que destaca tu brillo natural. Después, elige una base ligera como Les Beiges de Chanel, que unifica el tono sin dejar sensación pesada. Recuerda, una piel que se ve bien desde la base solo hace que el resto del maquillaje se vea mejor.

BronzedSkin.jpg
Halle Berry en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025

No olvides corregir imperfecciones de manera estratégica en granitos, ojeras o zonas rojas específicas con un corrector como el Teint Idole de Lancôme. El objetivo es mantener la piel lo más natural posible para que el efecto bronceado se vea real y no forzado.

BronzedSkin.jpeg
TEINT IDOLE ULTRA WEAR CARE & GLOW, LANCOME

El toque mágico: bronzer y blush

Aquí es donde empieza la parte divertida, el bronzer se va a convertir en tu mejor amigo. La clave está en aplicarlo de manera natural como si el sol besara tu piel: en mejillas, frente, nariz y mentón, difuminando muy bien para que no queden líneas muy marcadas. Nos encanta el de Rare Beauty porque tiene una textura cremosa que se difumina fácilmente y tiene un acabado ultra natural.

Para darle mas vida a tu rostro suma un blush en un tono cálido como el Terracotta de Guerlain, no solo añade color, sino que se balancea bien con el efecto bronceado.

Para ojos y labios: menos es más

Cuando la piel es protagonista, el resto del maquillaje no debe competir, para los ojos un smokey eye suave en tonos tierra como los de la paleta Couture de YSL es perfecto para acompañar el look bronceado sin robar protagonismo del glow. Y no olvides la máscara de pestañas para definir la mirada de manera sutil.

ysl.jpg
Unas sombras café que pueden funcionar para aportar dimensión y color.

¿Y los labios? El truco es simple, usa un lipgloss ligero en tonos nude o durazno para mantener la frescura y lograr que se vean hidratados sin ser sobrecargados. La clave está en dejar que el brillo natural de tu piel sea el protagonista.

boy-blush
¿Boy blush? Esta es la tendencia de makeup más natural El boy blush es la tendencia de maquillaje más fresca y natural del momento. Inspirado en el rubor sutil de los hombres al sonrojarse, este estilo busca realzar el rostro con un toque ligero de color.

portadaseptiembre (1).jpg

