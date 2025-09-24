El paso a paso para lograr un bronceado espectacular

El toque mágico: bronzer y blush

Aquí es donde empieza la parte divertida, el bronzer se va a convertir en tu mejor amigo. La clave está en aplicarlo de manera natural como si el sol besara tu piel: en mejillas, frente, nariz y mentón, difuminando muy bien para que no queden líneas muy marcadas. Nos encanta el de Rare Beauty porque tiene una textura cremosa que se difumina fácilmente y tiene un acabado ultra natural.

Para darle mas vida a tu rostro suma un blush en un tono cálido como el Terracotta de Guerlain, no solo añade color, sino que se balancea bien con el efecto bronceado.

Para ojos y labios: menos es más

Cuando la piel es protagonista, el resto del maquillaje no debe competir, para los ojos un smokey eye suave en tonos tierra como los de la paleta Couture de YSL es perfecto para acompañar el look bronceado sin robar protagonismo del glow. Y no olvides la máscara de pestañas para definir la mirada de manera sutil.

Unas sombras café que pueden funcionar para aportar dimensión y color. (Sombra para ojos Satin Crush, $750, YSL, El Palacio de Hierro)

¿Y los labios? El truco es simple, usa un lipgloss ligero en tonos nude o durazno para mantener la frescura y lograr que se vean hidratados sin ser sobrecargados. La clave está en dejar que el brillo natural de tu piel sea el protagonista.