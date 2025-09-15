Así puedes conseguir el delineado de labios perfecto

Los primeros pasos para un delineado de labios

El primer paso para conseguir ese delineado de película es elegir bien tu lápiz delineador, busca un delineador fácil de usar, con un color en tono similar a tu lipstick y que deje una buena sensación en tus labios en lugar de dejarlos secos. Puedes escoger un color similar a tus labios si buscan añadir definición o puedes usar un tono más oscuro para enmarcar tus labios para dales ese pump.

El secreto está en encontrar el producto ideal que no reseque tus labios y sea manipulable (Cortesía)

El secreto para lograr un buen trazado es seguir la forma natural de tus labios y no dibujar una línea rígida. Empezando en el arco de cupido hacia las comisuras de la boca y difumina suavemente con el dedo para crear un acabado más fresco. Puedes adaptarlo a tu estilo y crear looks distintos, con un acabado gloss encima para dar ese efecto luminoso o dejarlo en un tono mate que es mucho más elegante, perfecto para transformar tu maquillaje de día a uno de noche.

Difumina suavemente con el dedo para crear un acabado más fresco (Cortesía)

El producto ideal

Pero lo más importante para que tu delineado sea perfecto, es usar un producto con el que te sientas cómoda y se convierta en must have del maquillaje, uno de nuestros favoritos es el lip liner de Aora, con una fórmula waterproof que no se corre ni seca los labios. El aliado perfecto para marcar y definir tus labios, tanto si eres nueva en el arte del delineado o si ya lo dominas, puedes perfeccionar tu técnica de una manera muy sencilla y cómoda.