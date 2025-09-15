De todas las tendencias de maquillaje que existen, el delineado de labios es una que nunca pasa de moda. Es el producto secreto que transforma tu maquillaje en segundos, les da volumen, ayuda a definir, asegura que tu labial dure más tiempo y pueden ser el protagonista de tu beauty look. Esta temporada, los labios sutiles, tonos naturales y acabados sencillos están de moda.
Así puedes conseguir el delineado de labios perfecto
Los primeros pasos para un delineado de labios
El primer paso para conseguir ese delineado de película es elegir bien tu lápiz delineador, busca un delineador fácil de usar, con un color en tono similar a tu lipstick y que deje una buena sensación en tus labios en lugar de dejarlos secos. Puedes escoger un color similar a tus labios si buscan añadir definición o puedes usar un tono más oscuro para enmarcar tus labios para dales ese pump.
El secreto para lograr un buen trazado es seguir la forma natural de tus labios y no dibujar una línea rígida. Empezando en el arco de cupido hacia las comisuras de la boca y difumina suavemente con el dedo para crear un acabado más fresco. Puedes adaptarlo a tu estilo y crear looks distintos, con un acabado gloss encima para dar ese efecto luminoso o dejarlo en un tono mate que es mucho más elegante, perfecto para transformar tu maquillaje de día a uno de noche.
El producto ideal
Pero lo más importante para que tu delineado sea perfecto, es usar un producto con el que te sientas cómoda y se convierta en must have del maquillaje, uno de nuestros favoritos es el lip liner de Aora, con una fórmula waterproof que no se corre ni seca los labios. El aliado perfecto para marcar y definir tus labios, tanto si eres nueva en el arte del delineado o si ya lo dominas, puedes perfeccionar tu técnica de una manera muy sencilla y cómoda.
Unos labios mega definidos
Tus labios pueden conseguir ese perfilado de impacto con colores que se adaptan a cualquier estilo y temporada, Aora lo sabe y sacó su nuevo lápiz delineador en tres tonos que van perfecto con todo: rosa cálido, rojo clásico y un morado mas audaz. Además de ser una propuesta de estilo increíble, también se alinean con la sostenibilidad con un empaque hecho solo con madera y metal, además de tener una alianza con rePurpose Global para eliminar desechos plásticos.
Con los consejos correctos y el producto ideal puedes conseguir ese delineado de pasarela de manera sencilla y divertida. Un look que puede pasar de día a noche con muy poquitos retoques, el lápiz delineador es el secreto que estabas esperando para transformar tu beauty look. Y con el nuevo lápiz delineador HÁBLAME de Aora, puedes hacerlo de manera rápida, con estilo y siempre en tendencia.