Nick Reiner comparece por primera vez en la corte por el asesinato de sus padres,

"Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso", dijo a la salida del tribunal el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson. "Esto requiere ser examinado, observado y analizado", agregó Jackson a la salida de la presentación judicial.

Jackson pidió que el caso, "una tragedia devastadora que recayó sobre la familia Reiner", sea tratado con "mesura y dignidad". El abogado se negó a informar quién lo contrató.

Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

Los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados la tarde del domingo en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. En la noche las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años.

La fiscalía de Los Ángeles formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

De ser hallado culpable, podría ser condenado a prisión sin derecho a libertad condicional, o incluso a la pena de muerte. Sin embargo, el despacho no ha decidido al respecto, informó el martes el fiscal Nathan Hochman.