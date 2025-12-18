Publicidad

La historia de amor de los Reiner: El romance que inspiró un final feliz en el cine y acabó en tragedia

Los Reiner se conocieron durante la filmación de 'When Harry Met Sally', procrearon 3 hijos y su matrimonio duró más de 30 años.
jue 18 diciembre 2025 10:01 AM
Rob-Reiner-michele-reiner.jpg
Rob Reiner y su esposa (Getty Images)

La trágica muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reine r el pasado 14 de diciembre ha conmocionado a Hollywood y al mundo entero, no solo por la brutalidad de los hechos sino también por el profundo lazo que unió a la pareja durante décadas.

Conocidos por combinar talento creativo con una relación de pareja sólida, Rob y Michele compartieron una historia de amor que comenzó en los sets de rodaje y duró más de 30 años.

El flechazo entre Rob Reiner , director de clásicos como When Harry Met Sally y The Princess Bride, y Michele Singer, fotógrafa y colaboradora en varios de sus proyectos, surgió durante la filmación de When Harry Met Sally en 1989.

Cheryl Saban's Book Party
Rob y Michele Reiner (Frazer Harrison/Getty Images)

Cabe destacar que, en ese momento, Rob llevaba 10 años soltero tras divorciarse de su primera esposa, la difunta Penny Marshall. (Rob había adoptado a la hija de Marshall, Tracy, durante su matrimonio de 10 años).

"No veía cómo podría volver a estar con alguien", dijo Rob a AARP en 2014.

Los Angeles Screening Of Michael Moore's "Fahrenheit 9/11"
Rob y Michele Reiner tuvieron un matrimonio sólido que duró más de 30 años. (Kevin Winter/Getty Images)

Sin embargo, sus profundos sentimientos por Michele lo llevaron a replantearse esa idea e incluso influyeron en su trabajo creativo. La relación lo inspiró a cambiar el final del guión de When Harry Met Sally, que terminó convirtiéndose en “la base de la película”.

“Tuvimos un final en el que no se reconciliaron”, dijo, refiriéndose a los personajes de Billy Crystal y Meg Ryan. “Pero conocí a (Michele) cuando ya habían pasado tres cuartas partes de la película, y pensé: 'Bueno, ya veo cómo esto podría funcionar de nuevo'”.

La pareja se casó espontáneamente en Hawai. A lo largo de su matrimonio tuvieron tres hijos: Jake (1991), Nick (1993) y Romy (1997), y la relación se mantuvo fuerte y cariñosa, como lo evidenciaron múltiples apariciones públicas y sesiones de fotos, incluyendo una icónica para W Magazine en 1999.

Film Premiere of Kangaroo Jack in Hollywood
Rob y Michele Reiner junto a sus hijos. (Vince Bucci/Getty Images)

Amigos y colaboradores recordaron a Michele como el ancla emocional de Rob, alguien que no solo lo inspiró en su vida personal sino también profesional, y a Rob como un compañero dedicado que valoraba profundamente la amistad, el humor y los valores familiares que compartía con su esposa.

Teen Vogue's Back-to-School Saturday Kick-off Event At The Grove
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia. (Michael Buckner/Getty Images for Teen Vogue)

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Singer Reiner, acusado formalmente de asesinar a sus padres

Nick Reiner, de 32 años y hijo del cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ha sido acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, quienes fueron encontrados sin vida el 14 de diciembre en su casa de Brentwood en Los Ángeles.

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, dirigida por Nathan Hochman, presentó los cargos el martes 16 de diciembre, incluyendo circunstancias especiales por múltiples asesinatos y el uso de un arma mortal, un cuchillo, lo que podría conllevar una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Nick fue arrestado horas después de que su hermana Romy Reiner descubriera los cuerpos de Rob, de 78 años, y Michele, de 70. La pareja murió a causa de heridas por objetos cortantes, según el informe forense oficial que confirmó que se trató de un homicidio.

El acusado compareció brevemente ante un tribunal de Los Ángeles, donde no ingresó una declaración de culpabilidad, y su audiencia formal fue aplazada hasta el 7 de enero de 2026. Permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso.

