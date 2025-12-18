La historia de amor de los Reiner: El romance que inspiró un final feliz en el cine y acabó en tragedia

El flechazo entre Rob Reiner , director de clásicos como When Harry Met Sally y The Princess Bride, y Michele Singer, fotógrafa y colaboradora en varios de sus proyectos, surgió durante la filmación de When Harry Met Sally en 1989.

Rob y Michele Reiner (Frazer Harrison/Getty Images)

Cabe destacar que, en ese momento, Rob llevaba 10 años soltero tras divorciarse de su primera esposa, la difunta Penny Marshall. (Rob había adoptado a la hija de Marshall, Tracy, durante su matrimonio de 10 años).

"No veía cómo podría volver a estar con alguien", dijo Rob a AARP en 2014.

Rob y Michele Reiner tuvieron un matrimonio sólido que duró más de 30 años. (Kevin Winter/Getty Images)

Sin embargo, sus profundos sentimientos por Michele lo llevaron a replantearse esa idea e incluso influyeron en su trabajo creativo. La relación lo inspiró a cambiar el final del guión de When Harry Met Sally, que terminó convirtiéndose en “la base de la película”.

“Tuvimos un final en el que no se reconciliaron”, dijo, refiriéndose a los personajes de Billy Crystal y Meg Ryan. “Pero conocí a (Michele) cuando ya habían pasado tres cuartas partes de la película, y pensé: 'Bueno, ya veo cómo esto podría funcionar de nuevo'”.

La pareja se casó espontáneamente en Hawai. A lo largo de su matrimonio tuvieron tres hijos: Jake (1991), Nick (1993) y Romy (1997), y la relación se mantuvo fuerte y cariñosa, como lo evidenciaron múltiples apariciones públicas y sesiones de fotos, incluyendo una icónica para W Magazine en 1999.

Rob y Michele Reiner junto a sus hijos. (Vince Bucci/Getty Images)

Amigos y colaboradores recordaron a Michele como el ancla emocional de Rob, alguien que no solo lo inspiró en su vida personal sino también profesional, y a Rob como un compañero dedicado que valoraba profundamente la amistad, el humor y los valores familiares que compartía con su esposa.