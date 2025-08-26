Así puedes lograr unas pestañas de impacto

Para lograr pestañas de impacto no basta solo con aplicar rímel, se trata de un proceso que combina cuidado, técnica y los productos adecuados.

En esta guía paso a paso te contamos cómo preparar, cuidar y maquillar tus pestañas para lucirlas irresistibles en cualquier ocasión. Desde aceites que favorecen su crecimiento hasta el uso correcto del rizador y primers , descubre las claves de una mirada poderosa y natural.