Así puedes lograr unas pestañas de impacto

Para lograr pestañas de impacto no basta solo con aplicar rímel, se trata de un proceso que combina cuidado, técnica y los productos adecuados.
En esta guía paso a paso te contamos cómo preparar, cuidar y maquillar tus pestañas para lucirlas irresistibles en cualquier ocasión. Desde aceites que favorecen su crecimiento hasta el uso correcto del rizador y primers, descubre las claves de una mirada poderosa y natural.
Cuidado y crecimiento: el poder de los aceites y primers
Antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, es fundamental cuidar la salud de tus pestañas. Usar un aceite específico para el crecimiento, que contenga ingredientes activos para fortalecer y estimular la renovación del folículo es un excelente punto de partida.
Los primers para pestañas son aliados que preparamos antes del rímel para alargarlas y aportar volumen extra, ya que crea una base cremosa que mejora considerablemente el resultado final del rímel y evita que se caigan o se rompan las pestañas.
La técnica infalible: rizador y aplicación de rímel
Para abrir la mirada, el rizador es indispensable. Se debe usar con cuidado para no dañar los folículos y conseguir una curva natural.
Al aplicar el rímel, es clave hacerlo desde la raíz hacia las puntas con movimientos en zigzag para evitar que se formen grumos y aprovechar al máximo cada pelo. No olvides tampoco las pestañas inferiores, para abrir aún más la mirada.
Corrección y acabado profesional
Si te pasas con el rímel o alguna pestaña se pega, un cepillo limpio para cejas o un spoolie te ayudará a separar y corregir sin necesidad de desmaquillar todo el ojo. El toque final puede incluir aplicar una segunda capa de rímel solo en las puntas para un efecto más extremo.
Así puedes lograr una mirada de impacto con pestañas increíbles, nutridas e impecables. ¡Amamos!