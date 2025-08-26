Publicidad

Belleza

Así puedes lograr unas pestañas de impacto

Tener pestañas largas, definidas y con volumen es el sueño de muchas, pues una buena mirada puede cambiar todo un look
mar 26 agosto 2025 06:17 PM
Modelo con maquillaje de ojos.jpg
Un buen rímel es la importancia de un buen volumen de pestañas en un maquillaje

Para lograr pestañas de impacto no basta solo con aplicar rímel, se trata de un proceso que combina cuidado, técnica y los productos adecuados.

En esta guía paso a paso te contamos cómo preparar, cuidar y maquillar tus pestañas para lucirlas irresistibles en cualquier ocasión. Desde aceites que favorecen su crecimiento hasta el uso correcto del rizador y primers , descubre las claves de una mirada poderosa y natural.

Cuidado y crecimiento: el poder de los aceites y primers

Antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, es fundamental cuidar la salud de tus pestañas. Usar un aceite específico para el crecimiento, que contenga ingredientes activos para fortalecer y estimular la renovación del folículo es un excelente punto de partida.

RevitaLash2ml_MasqueCilsetSourcils.jpg
Suero galardonado, líder en su categoría, con ciencia avanzada para fortalecer las pestañas y protegerlas de las roturas

Los primers para pestañas son aliados que preparamos antes del rímel para alargarlas y aportar volumen extra, ya que crea una base cremosa que mejora considerablemente el resultado final del rímel y evita que se caigan o se rompan las pestañas.

L'Oréal Paris Voluminous Primer
La prebase que crea instantáneamente un efecto de explosión, lo que genera un volumen y dramatismo

La técnica infalible: rizador y aplicación de rímel

Para abrir la mirada, el rizador es indispensable. Se debe usar con cuidado para no dañar los folículos y conseguir una curva natural.

Rizador
Un enchinador de pestañas es clave para resaltar tu mirada.

Al aplicar el rímel, es clave hacerlo desde la raíz hacia las puntas con movimientos en zigzag para evitar que se formen grumos y aprovechar al máximo cada pelo. No olvides tampoco las pestañas inferiores, para abrir aún más la mirada.

rimel
Logra un volumen extremo y ultra dramático

Corrección y acabado profesional

Si te pasas con el rímel o alguna pestaña se pega, un cepillo limpio para cejas o un spoolie te ayudará a separar y corregir sin necesidad de desmaquillar todo el ojo. El toque final puede incluir aplicar una segunda capa de rímel solo en las puntas para un efecto más extremo.

spoolie
Herramienta imprescindible para conseguir unas pestañas y “soap brows” perfectas.

Así puedes lograr una mirada de impacto con pestañas increíbles, nutridas e impecables. ¡Amamos!

