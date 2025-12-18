Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Una demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta

Una nueva demanda afirma que la actriz Riley Keough habría donado sus óvulos para la concepción de Benjamin Travolta, el hijo menor de John Travolta y Kelly Preston.
jue 18 diciembre 2025 10:01 AM
john-travolta-hijo-nieta-elvis.jpg
Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta, según nueva demanda. (Getty Images)

Un nuevo y sorprendente giro se suma al panorama del entretenimiento y las disputas legales familiares en Hollywood: una demanda recientemente presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, ex socios comerciales de Priscilla Presley, señala que la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor del actor John Travolta.

Publicidad

Una demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta

El ex socio comercial de Priscilla Presley lanzó una acusación que ha sacudido a Hollywood: afirmó que Riley Keough, nieta de Elvis Prelsey, sería la mamá biológica de Benjamin Travolta, hijo menor de John Travolta y su difunta esposa, Kelly Preston.

La revelación forma parte de una nueva y polémica demanda presentada por Brigitte Kruse, quien sostiene que el actor y su fallecida esposa habrían utilizado óvulos de la actriz para concebir al niño, nacido en 2010, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Page Six.

"Solo: A Star Wars Story" Red Carpet Arrivals - The 71st Annual Cannes Film Festival
Una demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta. (Nicholas Hunt/Getty Images)

El reclamo sostiene que Keough (en ese entonces alrededor de 21 años) habría accedido a la donación de óvulos a cambio de compensación económica y otros beneficios, incluidos un pago estimado entre 10 y 20 mil dólares y un coche Jaguar.

El documento afirma que Travolta y Preston inicialmente consideraron utilizar óvulos de la mamá de Riley, Lisa Marie Presley, pero optaron por no hacerlo debido a preocupaciones sobre su historial de consumo de drogas, según se alega en la presentación judicial.

Los Angeles Premiere of Netflix's "Jay Kelly" - Arrivals
Riley Keough (Frazer Harrison/Getty Images)

Este punto es parte del argumento más amplio de Kruse y Fialko, quienes buscan influir en una disputa legal relacionada con la herencia y el control del legado familiar de los Presley.

Abogados de Priscilla Presley niegan las acusaciones contra

Riley Keough

Los representantes legales de Priscilla Presley han rechazado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “vergonzosas” y éticamente inaceptables.

Además, aseguran que no tienen relación con los reclamos originales del caso principal. La abogada de Presley ha señalado que estas afirmaciones fueron introducidas para “causar más dolor” a la familia y no forman parte de una demanda objetiva sobre la herencia.

TCL Chinese Theatre Hosts Handprint Ceremony Honoring Priscilla Presley, Lisa Marie Presley And Riley Keough
Lisa Marie Presley, Priscilla Presley y Riley Keough. (Getty Images)

Publicidad

Ella es Riley Keough, la nieta de Elvis y Priscilla Presley

Riley Keough es una actriz, productora y modelo estadounidense, conocida tanto por su trayectoria artística como por pertenecer a una de las familias más emblemáticas de la cultura popular. Nació el 29 de mayo de 1989 en Santa Mónica, California, y es hija de Lisa Marie Presley y del músico Danny Keough, además de nieta de Elvis Presley y Priscilla Presley.

Inició su carrera como modelo en su adolescencia, trabajando para grandes casas de moda y apareciendo en revistas internacionales, antes de dar el salto definitivo a la actuación.

Su nieta, Riley Keough pretende hacer lo mismo como modelo.
Su nieta, Riley Keough pretende hacer lo mismo como modelo. (Getty Images)

En el cine y la televisión ha destacado por papeles en producciones como Mad Max: Fury Road, American Honey, The Lodge, Zola y la serie The Girlfriend Experience. En años recientes también ha incursionado en la producción audiovisual.

En el plano personal, Riley Keough está casada con el especialista en dobles de acción Ben Smith-Petersen, a quien conoció durante el rodaje de Mad Max: Fury Road. La pareja se casó en 2015. En 2022, se convirtieron en padres de una hija, Tupelo Storm Smith-Petersen, nacida mediante gestación subrogada.

Tras la muerte de su madre, Lisa Marie Presley, en 2023, Riley asumió un papel central dentro del legado familiar al convertirse en la única heredera del patrimonio de Elvis Presley, reforzando su presencia tanto en el ámbito cultural como en el mediático.

Riley Keough en el estreno del tema ‘TKO’.
Riley Keough tuvo una disputa con su abuela por el testamento de Lisa Marie (Getty Images)

Publicidad

Tags

John Travolta

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad