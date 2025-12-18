Una demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta

El ex socio comercial de Priscilla Presley lanzó una acusación que ha sacudido a Hollywood: afirmó que Riley Keough, nieta de Elvis Prelsey, sería la mamá biológica de Benjamin Travolta, hijo menor de John Travolta y su difunta esposa, Kelly Preston.

La revelación forma parte de una nueva y polémica demanda presentada por Brigitte Kruse, quien sostiene que el actor y su fallecida esposa habrían utilizado óvulos de la actriz para concebir al niño, nacido en 2010, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Page Six.

Una demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta. (Nicholas Hunt/Getty Images)

El reclamo sostiene que Keough (en ese entonces alrededor de 21 años) habría accedido a la donación de óvulos a cambio de compensación económica y otros beneficios, incluidos un pago estimado entre 10 y 20 mil dólares y un coche Jaguar.

El documento afirma que Travolta y Preston inicialmente consideraron utilizar óvulos de la mamá de Riley, Lisa Marie Presley, pero optaron por no hacerlo debido a preocupaciones sobre su historial de consumo de drogas, según se alega en la presentación judicial.

Riley Keough (Frazer Harrison/Getty Images)

Este punto es parte del argumento más amplio de Kruse y Fialko, quienes buscan influir en una disputa legal relacionada con la herencia y el control del legado familiar de los Presley.

Abogados de Priscilla Presley niegan las acusaciones contra

Riley Keough

Los representantes legales de Priscilla Presley han rechazado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “vergonzosas” y éticamente inaceptables.

Además, aseguran que no tienen relación con los reclamos originales del caso principal. La abogada de Presley ha señalado que estas afirmaciones fueron introducidas para “causar más dolor” a la familia y no forman parte de una demanda objetiva sobre la herencia.