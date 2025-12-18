Una demanda asegura que Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor de John Travolta

Un nuevo y sorprendente giro se suma al panorama del entretenimiento y las disputas legales familiares en Hollywood: una demanda recientemente presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, ex socios comerciales de Priscilla Presley, señala que la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley, es la mamá biológica del hijo menor del actor John Travolta.
El ex socio comercial de Priscilla Presley lanzó una acusación que ha sacudido a Hollywood: afirmó que Riley Keough, nieta de Elvis Prelsey, sería la mamá biológica de Benjamin Travolta, hijo menor de John Travolta y su difunta esposa, Kelly Preston.
La revelación forma parte de una nueva y polémica demanda presentada por Brigitte Kruse, quien sostiene que el actor y su fallecida esposa habrían utilizado óvulos de la actriz para concebir al niño, nacido en 2010, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Page Six.
El reclamo sostiene que Keough (en ese entonces alrededor de 21 años) habría accedido a la donación de óvulos a cambio de compensación económica y otros beneficios, incluidos un pago estimado entre 10 y 20 mil dólares y un coche Jaguar.
El documento afirma que Travolta y Preston inicialmente consideraron utilizar óvulos de la mamá de Riley, Lisa Marie Presley, pero optaron por no hacerlo debido a preocupaciones sobre su historial de consumo de drogas, según se alega en la presentación judicial.
Este punto es parte del argumento más amplio de Kruse y Fialko, quienes buscan influir en una disputa legal relacionada con la herencia y el control del legado familiar de los Presley.
Abogados de Priscilla Presley niegan las acusaciones contra
Riley Keough
Los representantes legales de Priscilla Presley han rechazado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “vergonzosas” y éticamente inaceptables.
Además, aseguran que no tienen relación con los reclamos originales del caso principal. La abogada de Presley ha señalado que estas afirmaciones fueron introducidas para “causar más dolor” a la familia y no forman parte de una demanda objetiva sobre la herencia.
Ella es Riley Keough, la nieta de Elvis y Priscilla Presley
Riley Keough es una actriz, productora y modelo estadounidense, conocida tanto por su trayectoria artística como por pertenecer a una de las familias más emblemáticas de la cultura popular. Nació el 29 de mayo de 1989 en Santa Mónica, California, y es hija de Lisa Marie Presley y del músico Danny Keough, además de nieta de Elvis Presley y Priscilla Presley.
Inició su carrera como modelo en su adolescencia, trabajando para grandes casas de moda y apareciendo en revistas internacionales, antes de dar el salto definitivo a la actuación.
En el cine y la televisión ha destacado por papeles en producciones como Mad Max: Fury Road, American Honey, The Lodge, Zola y la serie The Girlfriend Experience. En años recientes también ha incursionado en la producción audiovisual.
En el plano personal, Riley Keough está casada con el especialista en dobles de acción Ben Smith-Petersen, a quien conoció durante el rodaje de Mad Max: Fury Road. La pareja se casó en 2015. En 2022, se convirtieron en padres de una hija, Tupelo Storm Smith-Petersen, nacida mediante gestación subrogada.
Tras la muerte de su madre, Lisa Marie Presley, en 2023, Riley asumió un papel central dentro del legado familiar al convertirse en la única heredera del patrimonio de Elvis Presley, reforzando su presencia tanto en el ámbito cultural como en el mediático.