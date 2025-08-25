Publicidad

Belleza

La naturaleza no se equivoca: Nuestras marcas favoritas de clean beauty

Estas son las marcas de clean beauty con las que estamos obsesionadas.
lun 25 agosto 2025 03:48 PM
Estas marcas nos tienen obsesionadas con su compromiso por la belleza clean.

La belleza clean es nuestra obsesión más reciente. Consta de productos que están elaborados con ingredientes naturales, que no contienen químicos ni elementos nocivos para tu piel, por eso su nombre "limpios".

Lo que más amamos de estos productos es que son como un abrazo a tu piel y una premiación a tu rutina de skincare, pues cuidan de ella y al mismo tiempo, mejoran su apariencia ya que muchas veces tienen ingredientes como ácido hialurónico o niacinamida. ¡Estas son algunas de las marcas clean con las que estamos obsesionadas y te contamos nuestras razones!

Teia Cosméticos

Bajo una filosofía de celebración de lo natural, Teia se ha posicionado como una de las marcas mexicanas clean más amigables con el planeta y con tu piel. Nos encanta que tienen maquillaje y skincare, además de empaques fáciles de usar y prácticos.

Iluminadores, bases, blush, protección solar y mucho más ofrece Teia.

Xamania

Una de las pioneras en clean beauty celebra 15 años y nos demuestra que está aquí para quedarse. Desde perfumes hasta cuidado de la piel y maquillaje, está marca cubre todas tus necesidades. ¡Amamos!

Ingredientes naturales y empaques conscientes que amamos.

Majul

Tu pelo y tu cuerpo también necesitan de cuidado con ingredientes naturales que los lleven a verse y sentirse increíbles. No puedes dejar de probar su shampoo con extracto de papaya que hidrata y fortalece tu melena. Además, ¡huelen delicioso!

Evie

Otra marca mexicana que amamos y que está libre de crueldad, de parabenos y es vegana. Todos sus productos contienen SPF así que es una apuesta segura a que estás cuidando tu piel. Un must en cualquier kit de maquillaje limpio.

Productos que cuidan tu piel gracias a que todos cuentan con SPF, ¡amamos!

Ilia Beauty

Ilia nace un día que su fundadora Sasha, leyó la etiqueta de su lip balm favorito y vió miles de ingredientes tóxicos, así que creó un bálsamo igual que su favorito pero de manera limpia. Es una de nuestras favoritas por sus texturas innovadoras y minimalismo.
