Mía Rubín celebra a Tarik Othón con una romántica dedicatoria de cumpleaños

Hace unos días, la familia Rubín Legarreta celebró el cumpleaños de Tarik Othón, el novio de Mía Rubín. Fue precisamente Andrea Legarreta y Erik Rubín quienes compartieron algunos detalles del festejo que le organizaron al joven torero.
A través de sus redes sociales, la conductora y cantante mostraron momentos del encuentro, el cual se llevó a cabo en un ambiente cercano y familiar, rodeados únicamente por sus seres más cercanos, reflejando la buena relación que existe entre ellos y su yerno.
Mía Rubín celebra el cumpleaños de su novio Tarik Othón
“Hoy y todos los días celebro tu vida, guapo y le agradezco eternamente a la vida por ponerme en tu camino”, escribió la joven cantante en la primera parte de su mensaje que compartió en sus historias de Instagram.
Sus palabras fueron acompañadas con una fotografía de los dos que refleja su cercanía y lo felices que se sienten en esta etapa de su noviazgo, no por nada son considerados una de las parejas juveniles más populares el espectáculo.
“Te amo, por un sinfín de aventuras juntos”, fueron las palabras con las que Mía finalizó su mensaje de felicitación, mismo que Tarik replicó en sus historias de la famosa red social.
Andrea Legarreta se une a la celebración de cumpleaños de Tarik Othón
La conductora Andrea Legarreta también se unió al festejo y expresó su cariño a Tarik Othón a través de un mensaje dedicado para el cumpleañero, quien siempre ha demostrado la gran relación que mantiene no solo con Mía, sino con el resto de su familia.
Feliz por esta nueva etapa que está viviendo su hija mayor, a través de sus historias en Instagram, la presentadora del programa Hoy felicitó al joven rejoneador, quien lleva casi tres años de relación con Mía.
“Feliz cumpleaños mi niño lindo. Te deseo todas las bendiciones de la vida, corazoncito. Que sea un gran año. Te amamos”, escribió la conductora sobre una selfie en la que aparecen ellos juntos.
Esta no es la primera muestra de cariño que Andrea tiene para su yerno, en varias ocasiones, la conductora ha declarado que el joven es un excelente partido para su hija: “Nosotros conocemos a su familia, conocemos al niño, ellos conocen a Mía y siento que en términos de las dos familias ha sido una historia muy bonita”, declaró durante un encuentro con los reporteros.