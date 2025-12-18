Mía Rubín celebra a Tarik Othón con una romántica dedicatoria de cumpleaños

Mía Rubín celebra el cumpleaños de su novio Tarik Othón

Ahora, justo el día de su cumpleaños, Mía Rubín le dedicó un tierno mensaje a Tarik Othón , quien cumplió 22 años de edad, rodeado del amor de su novia y motivado por alcanzar sus metas tanto personales como profesionales.

Mía Rubín y Tarik Othón (Instagram)

“Hoy y todos los días celebro tu vida, guapo y le agradezco eternamente a la vida por ponerme en tu camino”, escribió la joven cantante en la primera parte de su mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

Sus palabras fueron acompañadas con una fotografía de los dos que refleja su cercanía y lo felices que se sienten en esta etapa de su noviazgo, no por nada son considerados una de las parejas juveniles más populares el espectáculo.

Mía Rubín y Tarik Othon (Instagram)

“Te amo, por un sinfín de aventuras juntos”, fueron las palabras con las que Mía finalizó su mensaje de felicitación, mismo que Tarik replicó en sus historias de la famosa red social.