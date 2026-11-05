El príncipe Harry y Meghan Markle podrían vivir una Navidad muy diferente este año. Después de regresar a Reino Unido durante este verano, los duques de Sussex contemplan quedarse en Reino Unido para celebrar las fiestas por primera vez en ocho años, sin embargo, su regreso no incluiría una reunión con la familia real.
Harry y Meghan pasarán Navidad en Reino Unido, pero no están invitados con la familia real
Harry y Meghan pasarán Navidad en Reino Unido, pero no están invitados con la familia real
De acuerdo con información de HELLO!, la pareja estaría organizando sus planes navideños para quedarse en su residencia de los Cotswolds y recibir a Doria Ragland, mamá de Meghan, quien sería una pieza clave para que esta celebración se concrete.
La decisión todavía no está cerrada, pues dependerá de los planes de Doria durante las fiestas. La mamá de la duquesa ha acostumbrado pasar estas fechas con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, por lo que Harry y Meghan estarían dispuestos a organizarse.
La posibilidad representa un cambio respecto a los planes que se habían reportado anteriormente. En octubre, se informó que los Sussex contemplaban viajar a California para pasar Navidad y Acción de Gracias con Doria, quien vive en ese estado.
Aunque la pareja podría celebrar las fiestas en Reino Unido, esto no significa que vaya a recuperar las tradiciones navideñas que compartía con los Windsor.
Por ahora, no se contempla que Harry y Meghan se sumen a la tradicional celebración de la familia real en Sandringham, la residencia de Norfolk donde el rey Carlos III y la reina Camilla suelen reunir a sus familiares para Navidad.
De acuerdo con medios británicos, el príncipe Harry no espera recibir una invitación para estas celebraciones. Una fuente cercana a la pareja consideró que compartir las fiestas sería una situación demasiado incómoda y complicada.
La distancia entre los Sussex y la familia real sigue siendo evidente, especialmente en la relación de Harry con su hermano, el príncipe William. Aunque el duque ha mantenido comunicación telefónica con su papá, no existe contacto directo entre los dos hermanos.
La última Navidad de Harry y Meghan con la familia real fue en 2018
La última vez que Harry y Meghan celebraron Navidad con la familia real británica fue en 2018, meses después de su boda y cuando la duquesa estaba embarazada de su primer hijo, Archie.
En aquella ocasión, la pareja participó en el tradicional servicio religioso del día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham, junto a la reina Isabel II, el entonces príncipe Carlos, William y Kate Middleton.
Un año después, los Sussex pasaron las fiestas en Canadá junto a su hijo, alejados de las celebraciones oficiales de la monarquía. En 2020, después de anunciar su decisión de apartarse de sus funciones como miembros activos de la familia real, se instalaron en California, donde comenzaron una nueva etapa de vida.