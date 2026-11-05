Harry y Meghan pasarán Navidad en Reino Unido, pero no están invitados con la familia real

De acuerdo con información de HELLO!, la pareja estaría organizando sus planes navideños para quedarse en su residencia de los Cotswolds y recibir a Doria Ragland, mamá de Meghan, quien sería una pieza clave para que esta celebración se concrete.

La decisión todavía no está cerrada, pues dependerá de los planes de Doria durante las fiestas. La mamá de la duquesa ha acostumbrado pasar estas fechas con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, por lo que Harry y Meghan estarían dispuestos a organizarse.

La posibilidad representa un cambio respecto a los planes que se habían reportado anteriormente. En octubre, se informó que los Sussex contemplaban viajar a California para pasar Navidad y Acción de Gracias con Doria, quien vive en ese estado.

Aunque la pareja podría celebrar las fiestas en Reino Unido, esto no significa que vaya a recuperar las tradiciones navideñas que compartía con los Windsor.

Por ahora, no se contempla que Harry y Meghan se sumen a la tradicional celebración de la familia real en Sandringham, la residencia de Norfolk donde el rey Carlos III y la reina Camilla suelen reunir a sus familiares para Navidad.

De acuerdo con medios británicos, el príncipe Harry no espera recibir una invitación para estas celebraciones. Una fuente cercana a la pareja consideró que compartir las fiestas sería una situación demasiado incómoda y complicada.

La distancia entre los Sussex y la familia real sigue siendo evidente, especialmente en la relación de Harry con su hermano, el príncipe William. Aunque el duque ha mantenido comunicación telefónica con su papá, no existe contacto directo entre los dos hermanos.

