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Realeza

Carlos III manda mensaje al papa León XIV para desearle una pronta recuperación

El rey Carlos III envió un mensaje al papa León XIV para expresarle sus buenos deseos y desearle una pronta recuperación, en un gesto de cercanía hacia el pontífice.
mié 14 octubre 2026 10:36 AM
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Rey Carlos (Getty Images)

Carlos III envió una carta personal al papa León XIV para desearle una pronta recuperación, tras la operación a la que fue sometida el martes para extirparle un nódulo canceroso en el pulmón, informó el miércoles una fuente de la Casa Real británica.

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Carlos III manda mensaje al papa León XIV para desearle una pronta recuperación

El monarca, de 77 años, recibe tratamiento desde principios de 2024 por un cáncer cuya naturaleza no fue revelada.

León XIV, a quien se le extirpó el martes un nódulo canceroso en el pulmón, comenzó su convalecencia en Roma.

Los análisis permitirán determinar si el cáncer se extiende más allá de la zona intervenida. El papá, de 71 años, deberá permanecer hospitalizado aproximadamente una semana en el Policlínico Gemelli, situado en el noroeste de la capital italiana.

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Rey Carlos y Papa León XIV (Getty Images)

El monarca británico es el gobernador supremo de la Iglesia anglicana. Carlos III realizó una visita oficial al Vaticano en octubre de 2025.

En aquella ocasión, el rey y León XIV rezaron juntos durante una celebración ecuménica en la Capilla Sixtina, una primicia desde la cisma anglicana del siglo XVI.

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El encuentro histórico entre el rey Carlos III y el papa León XIV

El Palacio de Buckingham calificó aquella visita de "histórica". El anglicanismo nació en 1534 a raíz de una ruptura con la Iglesia católica, impulsada por el rey Enrique VIII después de que el papa se negara a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.

La Comunión Anglicana reúne a unos 85 millones de fieles en todo el mundo, según estimaciones de la propia institución.

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Rey Carlos III Papa León XIV

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