Carlos III manda mensaje al papa León XIV para desearle una pronta recuperación

El monarca, de 77 años, recibe tratamiento desde principios de 2024 por un cáncer cuya naturaleza no fue revelada.

León XIV, a quien se le extirpó el martes un nódulo canceroso en el pulmón, comenzó su convalecencia en Roma.

Los análisis permitirán determinar si el cáncer se extiende más allá de la zona intervenida. El papá, de 71 años, deberá permanecer hospitalizado aproximadamente una semana en el Policlínico Gemelli, situado en el noroeste de la capital italiana.



Rey Carlos y Papa León XIV (Getty Images)

El monarca británico es el gobernador supremo de la Iglesia anglicana. Carlos III realizó una visita oficial al Vaticano en octubre de 2025.

En aquella ocasión, el rey y León XIV rezaron juntos durante una celebración ecuménica en la Capilla Sixtina, una primicia desde la cisma anglicana del siglo XVI.