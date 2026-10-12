Meghan Markle y Malala Yousafzai revelan el motivo de su reunión privada en Londres

El encuentro entre Meghan Markle y Malala Yousafzai en Londres había despertado curiosidad desde que ambas fueron vistas tomando el té en el hotel Claridge’s, el pasado 7 de octubre. Ahora, las dos revelaron el motivo de su reunión: unir esfuerzos para impulsar el acceso de las niñas a una educación segura y de calidad.

La duquesa de Sussex y la activista paquistaní compartieron fotografías de su encuentro en Instagram con motivo del Día Internacional de la Niña. En la publicación también anunciaron una colaboración entre As Ever, la marca de estilo de vida de Meghan, Archewell Philanthropies y Malala Fund, la organización que trabaja para que todas las niñas puedan acceder a la educación.

“Cuando apoyamos a las niñas de hoy, empoderamos a las mujeres del mañana. El acceso a la educación es la clave para lograrlo”, escribieron ambas en el mensaje que acompañó las imágenes.



La colaboración contempla que el 100% de las ganancias de las mermeladas y los tés de As Ever se destine a Malala Fund, organización dedicada a defender el derecho de las niñas a recibir una educación gratuita, segura y de calidad.

“En este Día Internacional de la Niña, en colaboración con Archewell Philanthropies, el 100% de los beneficios netos de las mermeladas y los tés de As Ever se destinarán a apoyar a Malala Fund y su labor fundamental”, explicaron en la publicación.

