Meghan Markle y Malala Yousafzai transformaron su reunión en Londres en una alianza para apoyar la educación de las niñas. La duquesa de Sussex anunció que las ganancias de los productos de su marca As Ever se destinarán a la fundación de la activista.
Meghan Markle y Malala Yousafzai revelan el motivo de su reunión privada en Londres
Meghan Markle y Malala Yousafzai transformaron su reunión en Londres en una alianza para apoyar la educación de las niñas. La duquesa de Sussex anunció que las ganancias de los productos de su marca As Ever se destinarán a la fundación de la activista.
Meghan Markle y Malala Yousafzai revelan el motivo de su reunión privada en Londres
El encuentro entre Meghan Markle y Malala Yousafzai en Londres había despertado curiosidad desde que ambas fueron vistas tomando el té en el hotel Claridge’s, el pasado 7 de octubre. Ahora, las dos revelaron el motivo de su reunión: unir esfuerzos para impulsar el acceso de las niñas a una educación segura y de calidad.
La duquesa de Sussex y la activista paquistaní compartieron fotografías de su encuentro en Instagram con motivo del Día Internacional de la Niña. En la publicación también anunciaron una colaboración entre As Ever, la marca de estilo de vida de Meghan, Archewell Philanthropies y Malala Fund, la organización que trabaja para que todas las niñas puedan acceder a la educación.
“Cuando apoyamos a las niñas de hoy, empoderamos a las mujeres del mañana. El acceso a la educación es la clave para lograrlo”, escribieron ambas en el mensaje que acompañó las imágenes.
La colaboración contempla que el 100% de las ganancias de las mermeladas y los tés de As Ever se destine a Malala Fund, organización dedicada a defender el derecho de las niñas a recibir una educación gratuita, segura y de calidad.
“En este Día Internacional de la Niña, en colaboración con Archewell Philanthropies, el 100% de los beneficios netos de las mermeladas y los tés de As Ever se destinarán a apoyar a Malala Fund y su labor fundamental”, explicaron en la publicación.
Meghan Markle y Malala Yousafzai ya habían colaborado por la educación de las niñas
Esta no es la primera vez que Meghan y Malala unen sus voces para hablar sobre la educación femenina. En octubre de 2020, la duquesa de Sussex y el príncipe Harry participaron en una conversación virtual con la activista para conmemorar el Día Internacional de la Niña.
En aquella charla abordaron las barreras que enfrentan millones de niñas para acceder a la educación y el impacto que la pandemia de covid-19 tuvo en los estudiantes de todo el mundo.
Después de la conversación, Malala destacó que compartía con Meghan la convicción de que garantizar el acceso de las niñas a la educación beneficia a toda la sociedad.
La activista recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su lucha en favor del derecho de las niñas a estudiar. Su trabajo cobró relevancia internacional después de sobrevivir a un ataque talibán en Pakistán en 2012, cuando tenía 15 años.