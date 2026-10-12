Así será el primer compromiso público de Harry y Meghan desde su regreso a Inglaterra

El duque y la duquesa de Sussex visitarán Nottingham, en el centro de Inglaterra, indicaron esos medios, entre ellos The Sunday Times.

Desde que regresaron al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, si bien el hijo menor del rey Carlos III ha participado en varios eventos públicos para organizaciones de caridad que él apoya.

Meghan, en tanto, continúa con su marca de productos de "lifestyle". El domingo, publicó en su cuenta en Instagram una foto en la que aparece tomando el té con la nobel de la paz Malala Yousafzai, con motivo del Día Internacional de las Niñas.

Harry y Meghan abandonaron repentinamente el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos.

