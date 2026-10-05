Ex príncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras ser detenido por caso Epstein

"El caso afecta a una petición presentada por Andrew Mountbatten-Windsor" en el marco de un recurso que busca "anular las órdenes de allanamiento emitidas por un juez del tribunal penal central el 18 de febrero de 2026", informó un portavoz.

El jueves se celebrará una audiencia ante un juez de la Alta Corte de Londres, agregó la fuente, que confirmaba así una información aparecida en el diario The Telegraph.

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.

Los allanamientos tuvieron lugar en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en su anterior vivienda en Windsor, a unos 30 km al oeste de Londres.

