Activistas irrumpen en Buckingham para exigir respuestas sobre los vínculos del expríncipe Andrés con Epstein

Activistas desplegaron imágenes del príncipe Andrés y Jeffrey Epstein en el salón del trono

Los manifestantes aprovecharon que algunas dependencias del palacio están abiertas entre julio y septiembre para desplegar un afiche en el salón del trono con la imagen del hermano del rey Carlos III junto a Epstein, el delincuente sexual estadounidense fallecido en prisión en 2019.

En otro cartel escribieron la pregunta "¿Usted sabía?".



Activists have staged a stunt inside Buckingham Palace's throne room demanding 'unanswered questions' into Andrew Mountbatten-Windsor's relationship with convicted paedophile Jeffrey Epstein are investigated 👇 pic.twitter.com/RhgK220bwo — The National (@ScotNational) July 13, 2026

"Los activistas de Republic han llevado las preguntas sobre Andrés al corazón de la Casa Real, el hogar simbólico de la monarquía", dijo el director ejecutivo del grupo, Graham Smith, en un comunicado.

"Necesitamos que el palacio revele toda la información, y como se niegan a hablar, el gobierno debe tomar medidas", señaló el grupo. "La monarquía sobrevive gracias al secretismo, y ese secretismo tiene que acabar".

