Charles Spencer, el hermano menor de la princesa Diana, rompió el silencio sobre la visita privada que los duques de Sussex, Meghan y Harry, hicieron este verano a Althorp House, la histórica casa de la familia Spencer, y dejó una imagen que ha conmovido a los seguidores de la realeza: Archie y Lilibet jugando en el mismo lugar donde su abuela pasó parte de su infancia.
Los hijos de Harry y Meghan conocieron la casa de la infancia de su abuela, la princesa Diana; aquí los detalles
Durante una entrevista en el programa británico Lorraine, mientras promocionaba sus memorias Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer habló por primera vez de la visita de Harry, Meghan y sus hijos a la casa familiar de Northamptonshire.
“Harry vino a quedarse durante el verano con su familia y fue maravilloso”, contó el conde de Spencer.
La visita de los hijos de Meghan y Harry a la casa de su abuela, Lady Di
Más allá de la visita, hubo una escena que marcó profundamente a Charles: Ver a Archie y Lilibet correr por los jardines de Althorp, no pudo evitar imaginar el papel que su hermana habría tenido en la vida de sus nietos.
“Cuando veo a los dos pequeños corriendo por ahí… es muy triste no tenerla. ¿Se imaginan qué gran abuela habría sido Diana? Los habría consentido muchísimo”, confesó.
Althorp no es solo la casa donde Diana creció, también es el lugar donde descansan sus restos, en una isla privada situada en medio del Oval Lake. Para Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, esta fue la primera visita conocida a la casa de la princesa de Gales.
La visita ocurrió en julio, durante el viaje que Harry hizo al Reino Unido para actividades relacionadas con los Invictus Games. Meghan y los niños lo acompañaron de forma privada y permanecieron varios días en Althorp como invitados de Charles Spencer.
Semanas después, Meghan compartió un álbum de fotos de sus vacaciones familiares en Instagram. Entre ellas aparecía Harry caminando por los terrenos de Althorp junto a Archie y Lilibet, aunque la pareja decidió no mostrar la tumba de Diana ni revelar detalles del viaje.
Charles Spencer habla de la relación de William y Harry
La entrevista coincidió con la publicación de las memorias de Charles Spencer, un libro dedicado a la vida de su hermana y no a la disputa entre los príncipes. El historiador explicó que quiso ser completamente transparente con su familia antes de su lanzamiento.
“Les dije a todos exactamente al mismo tiempo”, explicó al referirse a William, Harry y sus dos hermanas mayores.
Sobre Harry fue especialmente claro: “Él está completamente bien con el libro. Lo único que me preguntó fue si había algo embarazoso sobre él, y le respondí que no”, relató.
Charles insistió en que su intención nunca fue comprometer la privacidad de sus sobrinos, sino retratar a Diana como la mamá extraordinaria que conoció desde niño.
El legado de Lady Di sigue vivo en Althorp
Casi tres décadas después de la muerte de Diana, Althorp continúa siendo el vínculo más íntimo entre Harry y la familia Spencer. Allí no solo permanece la memoria de la princesa, sino también el espacio donde sus nietos pudieron correr, jugar y descubrir el lugar que marcó la infancia de la mujer que cambió para siempre la historia de la monarquía británica.
Para Charles Spencer, esa imagen fue suficiente para resumir una ausencia imposible de llenar: la de una abuela que, en sus propias palabras, habría “consentido muchísimo” a Archie y Lilibet.