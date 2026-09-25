Los hijos de Harry y Meghan conocieron la casa de la infancia de su abuela, la princesa Diana; aquí los detalles

Durante una entrevista en el programa británico Lorraine, mientras promocionaba sus memorias Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer habló por primera vez de la visita de Harry, Meghan y sus hijos a la casa familiar de Northamptonshire.

“Harry vino a quedarse durante el verano con su familia y fue maravilloso”, contó el conde de Spencer.

La visita de los hijos de Meghan y Harry a la casa de su abuela, Lady Di

Más allá de la visita, hubo una escena que marcó profundamente a Charles: Ver a Archie y Lilibet correr por los jardines de Althorp, no pudo evitar imaginar el papel que su hermana habría tenido en la vida de sus nietos.

“Cuando veo a los dos pequeños corriendo por ahí… es muy triste no tenerla. ¿Se imaginan qué gran abuela habría sido Diana? Los habría consentido muchísimo”, confesó.

Althorp no es solo la casa donde Diana creció, también es el lugar donde descansan sus restos, en una isla privada situada en medio del Oval Lake. Para Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, esta fue la primera visita conocida a la casa de la princesa de Gales.

La visita ocurrió en julio, durante el viaje que Harry hizo al Reino Unido para actividades relacionadas con los Invictus Games. Meghan y los niños lo acompañaron de forma privada y permanecieron varios días en Althorp como invitados de Charles Spencer.



Los hijos de Harry y Meghan visitaron la casa de su abuela, la princesa Diana. (Instagram)

Semanas después, Meghan compartió un álbum de fotos de sus vacaciones familiares en Instagram. Entre ellas aparecía Harry caminando por los terrenos de Althorp junto a Archie y Lilibet, aunque la pareja decidió no mostrar la tumba de Diana ni revelar detalles del viaje.