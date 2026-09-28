La disputa sigue: William rechaza documentales sobre Diana mientras Harry considera uno por su 30 aniversario

William habría rechazado varias propuestas sobre documentales de Diana

La decisión cobra especial relevancia porque, al mismo tiempo, su hermano, el príncipe Harry, analiza la posibilidad de producir un documental sobre Diana para conmemorar las tres décadas de su muerte, aunque hasta ahora no existe un proyecto confirmado.

Según Page Six, el príncipe William habría recibido distintas propuestas para participar en producciones relacionadas con Diana de Gales de cara al aniversario de su muerte, pero habría decidido rechazarlas. Vanity Fair también reportó que el heredero al trono ha declinado solicitudes para participar en varios documentales.

Una de las razones que se han señalado es su intención de evitar que cualquier aparición pública relacionada con su madre genere nuevas comparaciones con Harry o se convierta en otro punto de fricción entre los hermanos.



Lady Di (Getty Images)

The Standard señala que William preferiría conmemorar el aniversario de manera privada, en lugar de hacerlo mediante una gran producción televisiva. El medio también apunta que el príncipe considera que ya ha hablado públicamente sobre el legado de su madre en anteriores ocasiones.

La postura tendría además un antecedente claro. En 2017, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Diana, William y Harry participaron juntos en el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, producido por ITV. En aquella ocasión, ambos compartieron recuerdos personales de su madre y hablaron sobre el impacto que tuvo su muerte cuando eran adolescentes.

