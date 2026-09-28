El príncipe William habría decidido mantenerse al margen de los proyectos que comienzan a surgir alrededor del 30 aniversario de la muerte de Diana de Gales. De acuerdo con reportes de medios británicos, William no tendría intención de volver a abordar públicamente la historia de su madre a través de una película o documental.
La disputa sigue: William rechaza documentales sobre Diana mientras Harry considera uno por su 30 aniversario
William habría rechazado varias propuestas sobre documentales de Diana
La decisión cobra especial relevancia porque, al mismo tiempo, su hermano, el príncipe Harry, analiza la posibilidad de producir un documental sobre Diana para conmemorar las tres décadas de su muerte, aunque hasta ahora no existe un proyecto confirmado.
Según Page Six, el príncipe William habría recibido distintas propuestas para participar en producciones relacionadas con Diana de Gales de cara al aniversario de su muerte, pero habría decidido rechazarlas. Vanity Fair también reportó que el heredero al trono ha declinado solicitudes para participar en varios documentales.
Una de las razones que se han señalado es su intención de evitar que cualquier aparición pública relacionada con su madre genere nuevas comparaciones con Harry o se convierta en otro punto de fricción entre los hermanos.
The Standard señala que William preferiría conmemorar el aniversario de manera privada, en lugar de hacerlo mediante una gran producción televisiva. El medio también apunta que el príncipe considera que ya ha hablado públicamente sobre el legado de su madre en anteriores ocasiones.
La postura tendría además un antecedente claro. En 2017, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Diana, William y Harry participaron juntos en el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, producido por ITV. En aquella ocasión, ambos compartieron recuerdos personales de su madre y hablaron sobre el impacto que tuvo su muerte cuando eran adolescentes.
Harry considera un documental por los 30 años de la muerte de Diana
El interés por volver a contar la historia de Diana llega mientras Harry explora distintas maneras de conmemorar el aniversario número 30 de su muerte, que se cumplirá el 31 de agosto de 2027.
People informó que el duque de Sussex ha contactado a familiares y amigos vinculados con su madre como parte de los preparativos para ese aniversario. Entre las ideas que se han puesto sobre la mesa está un documental sobre Diana, aunque la publicación estadounidense subraya que ningún proyecto ha sido finalizado ni confirmado.
El posible proyecto también ha sido reportado por The Independent y El País, que señalan que Harry estaría explorando la posibilidad de realizar una producción para honrar el legado de su madre.
De concretarse, no sería la primera vez que Harry participa en un homenaje audiovisual a Diana. En 2017, él y William aparecieron juntos en el documental de ITV, una colaboración que hoy resulta especialmente significativa debido al distanciamiento que mantienen los hermanos.