Los nuevos abogados de Marius Borg Høiby que ya son comparados con los protagonistas de ‘Suits’

Marius Borg Høiby cambia de abogados antes de su apelación

Los nuevos abogados son Alexander Greaker, de 35 años, y Daniel Storrvik, de 36, ambos del despacho Greaker & Storrvik. El cambio fue confirmado este jueves por la propia firma, que señaló que por ahora no hará comentarios adicionales sobre los aspectos legales o fácticos del caso.

Greaker y Storrvik sustituyen a Ellen Holager Andenæs y Petar Sekulic, quienes estuvieron al frente de la defensa de Høiby durante el juicio celebrado en el Tribunal de Distrito de Oslo.



Marius Borg en el funeral del rey Harald V. (AFP)

Con este movimiento, el joven de 29 años suma ya tres equipos de abogados desde que comenzó la investigación en agosto de 2024. El primero fue Øyvind Bratlien, quien posteriormente dejó la defensa y fue sustituido por Andenæs y Sekulic.

El cambio llega mientras Høiby se prepara para regresar a los tribunales. El Tribunal de Apelación de Borgarting aceptó en septiembre revisar su recurso y fijó el inicio de las audiencias para el 9 de febrero de 2027. El proceso está previsto para extenderse hasta marzo.

La apelación, sin embargo, no supone repetir absolutamente todo el juicio desde cero. El tribunal revisará las condenas que Høiby impugnó: las relacionadas con dos violaciones y el maltrato en una relación cercana, además de la pena y las indemnizaciones correspondientes.