Marius Borg Høiby vuelve a mover las piezas de su defensa. El hijo de la reina Mette-Marit de Noruega cambió nuevamente de abogados de cara a la próxima etapa de su proceso judicial, en la que buscará apelar parte de la condena de cuatro años de prisión que recibió en junio.
Los nuevos abogados de Marius Borg Høiby que ya son comparados con los protagonistas de ‘Suits’
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Los nuevos abogados son Alexander Greaker, de 35 años, y Daniel Storrvik, de 36, ambos del despacho Greaker & Storrvik. El cambio fue confirmado este jueves por la propia firma, que señaló que por ahora no hará comentarios adicionales sobre los aspectos legales o fácticos del caso.
Greaker y Storrvik sustituyen a Ellen Holager Andenæs y Petar Sekulic, quienes estuvieron al frente de la defensa de Høiby durante el juicio celebrado en el Tribunal de Distrito de Oslo.
Con este movimiento, el joven de 29 años suma ya tres equipos de abogados desde que comenzó la investigación en agosto de 2024. El primero fue Øyvind Bratlien, quien posteriormente dejó la defensa y fue sustituido por Andenæs y Sekulic.
El cambio llega mientras Høiby se prepara para regresar a los tribunales. El Tribunal de Apelación de Borgarting aceptó en septiembre revisar su recurso y fijó el inicio de las audiencias para el 9 de febrero de 2027. El proceso está previsto para extenderse hasta marzo.
La apelación, sin embargo, no supone repetir absolutamente todo el juicio desde cero. El tribunal revisará las condenas que Høiby impugnó: las relacionadas con dos violaciones y el maltrato en una relación cercana, además de la pena y las indemnizaciones correspondientes.
¿Qué prepara la nueva defensa de Marius Borg Høiby?
El relevo de abogados también llega acompañado de una nueva estrategia. Alexander Greaker adelantó a la prensa noruega que la defensa pretende presentar nuevos testigos, algunos de ellos relacionados con la relación que Høiby mantuvo con su expareja Nora Haukland.
Los abogados también han señalado que estudian incorporar nuevas pruebas que no fueron presentadas durante la primera instancia. De acuerdo con Aftenposten, Høiby niega las acusaciones de violación y maltrato por las que fue condenado y apeló precisamente esa parte de la sentencia.
En Noruega, la llegada de Greaker y Storrvik incluso ha generado comparaciones con los protagonistas de Suits, la serie sobre abogados que popularizó a Meghan Markle antes de su incorporación a la familia real británica. La comparación corresponde a la prensa y al interés que ha despertado el perfil de los nuevos defensores, no a una descripción oficial de su estrategia.
En junio de 2026, Høiby fue condenado a cuatro años de cárcel después del juicio en Oslo. La sentencia lo declaró culpable de dos violaciones y de maltrato en una relación cercana, además de otros delitos, mientras que fue absuelto de otras dos acusaciones de violación.