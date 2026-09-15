Meghan Markle muestra por primera vez su nueva vida en Reino Unido con Harry y sus hijos

Meghan Markle muestra su lado más familiar en Reino Unido

La duquesa de Sussex publicó en Instagram un video de apenas unos segundos en el que aparecen distintos momentos familiares en el campo británico. Harry, Meghan y sus hijos disfrutan de actividades al aire libre que contrastan con la vida que llevaron durante los últimos años en Montecito.

El video llega pocos días después de que la familia comenzara a instalarse en Reino Unido y en medio de una intensa atención sobre cada movimiento de los Sussex.



En el video, Meghan y Harry aparecen caminando juntos por un sendero mientras disfrutan del paisaje. Después se suceden distintas escenas protagonizadas por sus hijos, aunque, fieles a la decisión que han mantenido durante años, sus rostros permanecen protegidos.

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, aparecen jugando al aire libre, andando en bicicleta y disfrutando de una jornada de pesca junto a su padre. En otra de las imágenes, uno de los pequeños aparece cerca de una chimenea, mientras que Meghan también se deja ver disfrutando del entorno campestre.

El montaje está acompañado por “Wake Me Up Before You Go-Go”, de Wham!, y sobre las imágenes aparecen un emoji de la bandera británica y un corazón rojo. El detalle no pasó inadvertido porque funciona como una especie de declaración visual sobre esta nueva etapa de la familia en el país de origen de Harry.

Las imágenes también muestran a Pula, uno de los perros de la familia, disfrutando del paisaje. Para Meghan, acostumbrada durante los últimos años al clima y al estilo de vida de California, el escenario británico representa un cambio evidente: caminos rurales, lluvia, barro y actividades al aire libre forman parte ahora de la rutina de los Sussex.

