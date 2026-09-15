Harry y Meghan cambian a sus hijos de escuela solo dos días después de iniciar el curso: esta es la razón

Según los informes, la comisión encargada de supervisar la seguridad de la familia real y de las figuras públicas también está evaluando el nivel de protección policial que necesitan el hijo menor del rey Carlos III y su familia tras su regreso al Reino Unido el 26 de agosto.

De acuerdo con los medios, Harry y Meghan han optado por vivir en los Cotswolds, una región campestre del centro de Inglaterra muy apreciada por las celebridades. Inscribieron a Archie, de siete años, ya Lilibet, de cinco, en una escuela privada cuyo nombre no se ha revelado.



Lilibet Diana nació el 4 de junio de 2021 en Santa Bárbara, California. (Instagram Alexi Lubomirski)

La revista Hello! asegura que la distancia hasta ese colegio y el gran volumen de tráfico en el trayecto han generado inquietudes en materia de seguridad.

"La decisión de que los niños cambien de escuela se tomó tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de sus disposiciones actuales", indicó un portavoz del duque y la duquesa de Sussex a la revista.

