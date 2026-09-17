Encuentran muerto a Nicholas Brandram, primo del rey Felipe y sospechoso de sonado caso criminal en Reino Unido

El caso Putney Pusher

El 5 de mayo de 2017, una cámara de seguridad captó a un corredor empujando deliberadamente a una mujer de 33 años hacia el carril de un autobús en Putney Bridge, al suroeste de Londres. El conductor logró esquivarla por centímetros y evitó una tragedia. El agresor continuó corriendo sin auxiliarla; las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Durante años, la Policía Metropolitana investigó a más de 50 personas y el caso terminó archivado en 2018 sin identificar al responsable.



¿Por qué detuvieron a Nicholas Brandram?

La investigación se reabrió en junio de 2026 y Brandram, ex capitán del ejército británico y banquero privado de HSBC, fue arrestado en su domicilio de Chiswick. La policía lo investigaba como presunto autor del empujón y lo detuvo por tentativa de lesiones graves con intención. También fue arrestado durante el operativo por presunta posesión de drogas de clase A y B, aunque ninguno de esos procedimientos derivó en una acusación formal.

Brandram jamás fue imputado ni llevado a juicio. Tras ser interrogado, quedó en libertad bajo investigación y posteriormente fue liberado sin condiciones mientras la policía continuaba reuniendo pruebas. La Fiscalía británica nunca presentó cargos en su contra.

Tras su muerte a los 44 años, su familia publicó un duro comunicado en el que aseguró que Brandram se quitó la vida después de meses de “inmensa presión” provocada por la investigación policial. Afirman que no existía evidencia forense, de localización ni de vídeo que lo vinculara con el corredor de Putney Bridge y acusaron a Scotland Yard de exponerlo públicamente antes de poder exonerarlo.

¿Quién era Nicholas Brandram?

Nicholas Brandram nació en 1982 como hijo de Paul Brandram y de la princesa Catherine “Kate” de Yugoslavia, única hija de la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca y del príncipe Tomislav de Yugoslavia. Catalina, fallecida en 2007, era hermana del príncipe Miguel de Grecia y nieta del rey Constantino I de Grecia, lo que convierte a Nicholas en descendiente directo de la casa real.



Nicholas Brandram (RRSS)

En términos de parentesco con la Corona española, Nicholas era primo segundo de Felipe VI. Ambos comparten como ancestros al rey Constantino I de Grecia y a la reina Sofía de Prusia, una de las parejas fundamentales en el entramado de las monarquías europeas del siglo XX. La madre del rey Felipe, la reina emérita Sofía, pertenece precisamente a esa misma dinastía griega.