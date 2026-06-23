El rey Felipe VI de España realizará esta semana una visita oficial a México, la primera desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia . El encuentro, que ocurrirá en le marco del Mundial de futbol 2026, será también el primero entre ambos países luego de varios años de tensiones diplomáticas.
Rey Felipe VI en México: cuándo llega, a qué viene y cuál es su agenda
¿Cuándo llegará Felipe VI a México?
El monarca español Felipe VI llegará a México el jueves 25 de junio. Ese mismo día sostendrá una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. No está prevista una conferencia de prensa conjunta debido a lo breve de la visita.
¿A qué viene el rey de España a México?
La visita tiene un doble objetivo. Por un lado, reparar la relación entre México y España, que vivieron un periodo de distanciamiento desde 2019 tras la petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.
Por otro, Felipe VI fue invitado por Sheinbaum a asistir al Mundial de 2026 y acompañar a la selección española en su debut en territorio mexicano.
¿Qué temas abordará con Claudia Sheinbaum?
La presidenta adelantó que el encuentro será breve y que aprovechará para hablar sobre la importancia histórica y cultural de los pueblos originarios de México. Sheinbaum ha señalado que, aunque persisten diferencias sobre el tema de la Conquista, considera que los recientes gestos del rey representan un paso importante hacia una relación más cercana.
¿Qué hará después de su reunión en Palacio Nacional?
Tras su escala en la capital, Felipe VI viajará a Guadalajara, Jalisco, para asistir el viernes 26 de junio al partido entre España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Estará acompañado por integrantes del gobierno español, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón.
¿Por qué es una visita importante?
La llegada de Felipe VI supone un gesto de acercamiento entre dos países con profundos lazos históricos, culturales y económicos. También será su primer encuentro con Claudia Sheinbaum y una oportunidad para restablecer las relaciones diplomáticas.
Además, será una de las visitas internacionales más relevantes que recibirá México durante el Mundial, un evento que ha reunido en el país a mandatarios, celebridades y miembros de distintas casas reales.
Las diferencias que marcaron la relación entre México y España durante el sexenio de López Obrador
La visita de Felipe VI también cobra relevancia por el contexto diplomático que heredó la administración de Claudia Sheinbaum. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre México y España atravesó uno de sus momentos más tensos en décadas.
En 2019, López Obrador envió una carta al rey Felipe VI y al papa Francisco solicitando que España ofreciera una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista, con motivo del bicentenario de la Independencia y los 500 años de la caída de Tenochtitlan. El gobierno español respondió entonces que rechazaba “con toda firmeza” el contenido de la carta y consideró que los acontecimientos ocurridos hace cinco siglos no debían juzgarse con criterios contemporáneos.
Las diferencias se profundizaron en febrero de 2022, cuando López Obrador llegó a plantear una “pausa” en las relaciones con España, al considerar que existían vínculos poco transparentes entre empresas españolas y gobiernos mexicanos anteriores. El entonces presidente aclaró posteriormente que no se trataba de una ruptura diplomática, sino de una pausa en las relaciones económicas y políticas.
Las tensiones se hicieron visibles nuevamente en octubre de 2024, cuando Felipe VI no fue invitado a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum. La decisión provocó que el gobierno español declinara enviar una representación oficial a la investidura, lo que generó nuevas fricciones entre ambos países.
Sin embargo, los últimos meses ambas administraciones han dado señales de acercamiento. La primera señal de reconciliación entre México y España ocurrió en enero, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid. En aquella ocasión, Felipe VI y la reina Letizia visitaron el pabellón mexicano y convivieron con representantes de pueblos originarios, un gesto que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “un símbolo” de acercamiento entre ambas naciones.
Semanas más tarde, en marzo, durante una visita privada a una exposición sobre México en el Museo Arqueológico Nacional, el monarca hizo unas declaraciones que fueron interpretadas como un paso significativo en la reconciliación bilateral. Felipe VI reconoció que durante la Conquista “hubo mucho abuso”, pese a las leyes de protección impulsadas por la Corona española, y señaló que esos episodios forman parte de una historia que debe ser observada con una visión equilibrada. Las palabras del rey generaron un amplio debate político en España y fueron respaldadas por el gobierno de Pedro Sánchez.
Posteriormente, fuentes de la Casa Real española señalaron que la normalización de las relaciones con México constituye una auténtica “operación de Estado”, dada la importancia histórica, cultural y económica que ambos países representan mutuamente.