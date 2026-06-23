Rey Felipe VI en México: cuándo llega, a qué viene y cuál es su agenda

¿Cuándo llegará Felipe VI a México?

El monarca español Felipe VI llegará a México el jueves 25 de junio. Ese mismo día sostendrá una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. No está prevista una conferencia de prensa conjunta debido a lo breve de la visita.

¿A qué viene el rey de España a México?

La visita tiene un doble objetivo. Por un lado, reparar la relación entre México y España, que vivieron un periodo de distanciamiento desde 2019 tras la petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

Por otro, Felipe VI fue invitado por Sheinbaum a asistir al Mundial de 2026 y acompañar a la selección española en su debut en territorio mexicano.

La visita de Felipe VI a México esta semana es vista por ambos gobiernos como una oportunidad para consolidar una nueva etapa en la relación bilateral. (Getty Images)

¿Qué temas abordará con Claudia Sheinbaum?

La presidenta adelantó que el encuentro será breve y que aprovechará para hablar sobre la importancia histórica y cultural de los pueblos originarios de México. Sheinbaum ha señalado que, aunque persisten diferencias sobre el tema de la Conquista, considera que los recientes gestos del rey representan un paso importante hacia una relación más cercana.

¿Qué hará después de su reunión en Palacio Nacional?

Tras su escala en la capital, Felipe VI viajará a Guadalajara, Jalisco, para asistir el viernes 26 de junio al partido entre España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Estará acompañado por integrantes del gobierno español, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón.

La visita de Felipe VI a México esta semana es vista por ambos gobiernos como una oportunidad para consolidar una nueva etapa en la relación bilateral. (Getty Images)

¿Por qué es una visita importante?

La llegada de Felipe VI supone un gesto de acercamiento entre dos países con profundos lazos históricos, culturales y económicos. También será su primer encuentro con Claudia Sheinbaum y una oportunidad para restablecer las relaciones diplomáticas.

Además, será una de las visitas internacionales más relevantes que recibirá México durante el Mundial, un evento que ha reunido en el país a mandatarios, celebridades y miembros de distintas casas reales.