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Espectáculos

Meghan Markle celebra los 42 del príncipe Harry con las fotos familiares más íntimas que ha compartido

La duquesa de Sussex felicitó públicamente a Harry con un emotivo video publicado en Instagram.
mar 15 septiembre 2026 03:31 PM
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Meghan Markle compartió fotos muy personales para celebrar el cumpleaños de Harry. (Instagram)

El cumpleaños 42 del príncipe Harry llegó acompañado de una de las declaraciones de amor más personales que Meghan Markle ha hecho desde que la pareja regresó a Reino Unido. La duquesa de Sussex publicó un video con fotografías y videos inéditos de su vida familiar junto a Harry y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Con la frase “He’s simply the best. Happy birthday, my love” (“Él es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”), Meghan acompañó el video musicalizado con Simply the Best, el clásico de Tina Turner.

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La íntima felicitación de Meghan Markle al príncipe Harry

Lejos de los actos oficiales o los retratos institucionales, el video muestra al duque en su faceta de papá. En las imágenes aparece enseñando a Archie a practicar tiro con arco, caminando entre bosques, pescando, manejando un coche todoterreno junto a sus dos hijos y compartiendo unas vacaciones en la nieve con Lilibet, a quien sostiene de la mano mientras aprende a esquiar.

Como ha sido habitual en las publicaciones recientes de Meghan, las caras de Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están fuera de cuadro o son fotografiados de espaldas con tal de proteger la privacidad de sus hijos.

Más allá del romántico mensaje, el cumpleaños de Harry tiene un significado especial: es el primero que celebra viviendo nuevamente en Reino Unido desde que él y Meghan dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020 y se mudaron a California.

Los Sussex regresaron al país a finales de agosto porque Meghan tiene proyectos de trabajo allí. Aunque aún tienen casas en Estados Unidos y Portugal, actualmente están concentrados en que Archie y Lilibet se adapten a su nueva vida y a sus escuelas británicas.

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La imagen que más llamó la atención

Entre las nueve fotografías del montaje hay una que ha dado la vuelta al mundo: un retrato en blanco y negro en el que Meghan y Harry se besan durante una visita a un viñedo.

También aparecen momentos cotidianos, como Harry cargando la bicicleta de Lilibet, jugando al aire libre con los niños o disfrutando de un amanecer junto al lago.

La publicación llega pocos días después de que trascendiera que Archie y Lilibet cambiaron de escuela por recomendaciones del equipo de seguridad de la familia , tras detectarse riesgos relacionados con los trayectos diarios hacia su primer colegio en Reino Unido. Un portavoz de los Sussex aclaró que la decisión respondió exclusivamente a cuestiones logísticas y no a la calidad de la escuela.

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Príncipe Harry

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