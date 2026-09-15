Meghan Markle celebra los 42 del príncipe Harry con las fotos familiares más íntimas que ha compartido

La íntima felicitación de Meghan Markle al príncipe Harry

Lejos de los actos oficiales o los retratos institucionales, el video muestra al duque en su faceta de papá. En las imágenes aparece enseñando a Archie a practicar tiro con arco, caminando entre bosques, pescando, manejando un coche todoterreno junto a sus dos hijos y compartiendo unas vacaciones en la nieve con Lilibet, a quien sostiene de la mano mientras aprende a esquiar.

Como ha sido habitual en las publicaciones recientes de Meghan, las caras de Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están fuera de cuadro o son fotografiados de espaldas con tal de proteger la privacidad de sus hijos.

Más allá del romántico mensaje, el cumpleaños de Harry tiene un significado especial: es el primero que celebra viviendo nuevamente en Reino Unido desde que él y Meghan dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020 y se mudaron a California.



Los Sussex regresaron al país a finales de agosto porque Meghan tiene proyectos de trabajo allí. Aunque aún tienen casas en Estados Unidos y Portugal, actualmente están concentrados en que Archie y Lilibet se adapten a su nueva vida y a sus escuelas británicas.