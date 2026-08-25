El príncipe Harry renuncia a una asociación africana salpicada por un escándalo de abusos

El príncipe ya no es miembro de la junta directiva de African Parks, que en mayo de 2025 reconoció que sus guardabosques participaron en "abusos" en un parque nacional de la República del Congo (RDC), en África Central.

Informaciones publicadas por el periódico británico Mail on Sunday y por el medio alemán Tagesschau se hicieron eco de las denuncias de residentes locales, que hablaban de violaciones, palizas, torturas y otros abusos cometidos por guardabosques contratados por African Parks, en el Parque Nacional de Odzala Kokoua, en el norte de RDC.

El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

La organización benéfica confirmó el año pasado que una investigación independiente había corroborado las denuncias de abusos.

Sin embargo, African Parks no proporcionó detalles sobre las violaciones cometidas contra la comunidad baka, que vive cerca del parque.

Según el informe del organismo independiente, las acusaciones contra los guardabosques contratados por la organización -que gestiona 24 áreas protegidas en 13 países y recibió financiación de la Unión Europea y de Estados Unidos- incluían violaciones y torturas.

Harry estaba "orgulloso de sus diez años con African Parks y apoya plenamente el proceso en curso para reforzar su junta directiva", declaró su portavoz en un comunicado.

"Su compromiso con la conservación en África continúa y sigue apoyando la misión" de la organización, añadió.