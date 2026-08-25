El príncipe Harry dejó su puesto directivo de una organización benéfic a dedicada a la conservación de la naturaleza en África, tras denuncias de abusos contra residentes locales por parte de algunos de sus guardabosques, confirmó el lunes el portavoz del miembro de la realeza.
El príncipe Harry renuncia a una asociación africana salpicada por un escándalo de abusos
El príncipe Harry renuncia a una asociación africana salpicada por un escándalo de abusos
El príncipe ya no es miembro de la junta directiva de African Parks, que en mayo de 2025 reconoció que sus guardabosques participaron en "abusos" en un parque nacional de la República del Congo (RDC), en África Central.
Informaciones publicadas por el periódico británico Mail on Sunday y por el medio alemán Tagesschau se hicieron eco de las denuncias de residentes locales, que hablaban de violaciones, palizas, torturas y otros abusos cometidos por guardabosques contratados por African Parks, en el Parque Nacional de Odzala Kokoua, en el norte de RDC.
La organización benéfica confirmó el año pasado que una investigación independiente había corroborado las denuncias de abusos.
Sin embargo, African Parks no proporcionó detalles sobre las violaciones cometidas contra la comunidad baka, que vive cerca del parque.
Según el informe del organismo independiente, las acusaciones contra los guardabosques contratados por la organización -que gestiona 24 áreas protegidas en 13 países y recibió financiación de la Unión Europea y de Estados Unidos- incluían violaciones y torturas.
Harry estaba "orgulloso de sus diez años con African Parks y apoya plenamente el proceso en curso para reforzar su junta directiva", declaró su portavoz en un comunicado.
"Su compromiso con la conservación en África continúa y sigue apoyando la misión" de la organización, añadió.
El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso a Reino Unido
La organización benéfica afirmó que el príncipe y la junta directiva "acordaron mutuamente que, después de diez años de servicio, este era el momento adecuado para que concluyera su función oficial, como parte de una renovación rutinaria de la estructura" interna.
El príncipe "no fue destituido de la junta", añadió la organización. Harry ejerció como presidente de African Parks durante seis años, hasta 2023, tras lo cual dejó ese cargo, aunque siguió siendo miembro de la junta directiva de la organización benéfica.
La salida de Harry se produce cuando se espera que regrese próximamente al Reino Unido, tras informar la semana pasada a la prensa británica sobre su decisión de dejar EEUU con su familia (su mujer y sus dos hijos) para establecerse en suelo británico.
Harry y su esposa, Meghan Markle, abandonaron Reino Unido en 2020 y se instalaron en Estados Unidos.