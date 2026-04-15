El incómodo momento entre Máxima, Guillermo y Melania Trump en la Casa Blanca

¿Desaire o protocolo?, e l gesto de los reyes de Países Bajos con Melania Trump

El encuentro, en el que también participó Donald Trump, formó parte de una visita oficial de tres días que incluyó una cena en la residencia presidencial y una estancia en Washington.

Durante la recepción, un breve instante captado en video mostró a los monarcas neerlandeses evitando posar junto a Melania Trump para una fotografía grupal.

Aunque el gesto fue sutil, bastó para que se viralizara y generara interpretaciones en redes sociales y medios internacionales.

Expertos en protocolo señalan que este tipo de movimientos pueden responder a cuestiones logísticas, posiciones asignadas o coordinación entre equipos, más que a tensiones personales.

