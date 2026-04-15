La reciente visita de los reyes de Países Bajos a la Casa Blanca dejó más que momentos diplomáticos: hubo un momento incómodo durante la recepción oficial que desató especulación internacional, luego de que los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda evitaran posar en una fotografía directa junto a Melania Trump.
El incómodo momento entre Máxima, Guillermo y Melania Trump en la Casa Blanca
¿Desaire o protocolo?, e l gesto de los reyes de Países Bajos con Melania Trump
El encuentro, en el que también participó Donald Trump, formó parte de una visita oficial de tres días que incluyó una cena en la residencia presidencial y una estancia en Washington.
Durante la recepción, un breve instante captado en video mostró a los monarcas neerlandeses evitando posar junto a Melania Trump para una fotografía grupal.
Aunque el gesto fue sutil, bastó para que se viralizara y generara interpretaciones en redes sociales y medios internacionales.
Expertos en protocolo señalan que este tipo de movimientos pueden responder a cuestiones logísticas, posiciones asignadas o coordinación entre equipos, más que a tensiones personales.
🚨مشهد محرج للغاية.. 👀
شاهدوا اللحظة التي رفض فيها ملك هولندا ويليم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما الوقوف بجانب ميلانيا ترامب خلال حفل الاستقبال في البيت الأبيض!
ما السبب الحقيقي؟ بروتوكول أم توتر خفي..أم أن هناك ما لا يُقال؟
هل السبب علاقة ميلانيا بإبستاين؟
1:15 👀 pic.twitter.com/Ul9otos5qq
— حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) April 14, 2026
Melania Trump y Máxima de Holanda protagonizan duelo de estilo en la Casa Blanca
La visita oficial de los reyes de Países Bajos a Estados Unidos, la Casa Blanca también se convirtió en escenario de un sofisticado duelo entre Melania Trump y Máxima de Holanda, donde la moda funcionó como un lenguaje diplomático. Ambas apostaron por el vestido midi, una de las siluetas más versátiles y favorecedoras de la temporada, consolidándolo como pieza clave de la primavera 2026.
Aunque coincidieron en la elección de esta prenda, cada una interpretó la elegancia desde códigos opuestos: Melania optó por un diseño artístico en blanco y negro firmado por Erdem, con aplicaciones florales que evocan pinceladas, mientras que Máxima apostó por un vibrante vestido naranja con drapeado y cinturón, reafirmando el poder del color como sello de identidad.