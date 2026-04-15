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Realeza

El incómodo momento entre Máxima, Guillermo y Melania Trump en la Casa Blanca

Un gesto de los reyes de Países Bajos durante su visita a la Casa Blanca desató rumores al evitar posar con Melania Trump, aunque no hay confirmación de tensión diplomática.
mié 15 abril 2026 02:12 PM
King Willem-Alexander And Queen Maxima Visit Washington
Reyes Máxima y Willem-Alexander de Holanda con Donald Trump y Melania Trump. (Getty Images)

La reciente visita de los reyes de Países Bajos a la Casa Blanca dejó más que momentos diplomáticos: hubo un momento incómodo durante la recepción oficial que desató especulación internacional, luego de que los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda evitaran posar en una fotografía directa junto a Melania Trump.

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¿Desaire o protocolo?, e l gesto de los reyes de Países Bajos con Melania Trump

El encuentro, en el que también participó Donald Trump, formó parte de una visita oficial de tres días que incluyó una cena en la residencia presidencial y una estancia en Washington.

Durante la recepción, un breve instante captado en video mostró a los monarcas neerlandeses evitando posar junto a Melania Trump para una fotografía grupal.

Aunque el gesto fue sutil, bastó para que se viralizara y generara interpretaciones en redes sociales y medios internacionales.

Expertos en protocolo señalan que este tipo de movimientos pueden responder a cuestiones logísticas, posiciones asignadas o coordinación entre equipos, más que a tensiones personales.

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Melania Trump y Máxima de Holanda protagonizan duelo de estilo en la Casa Blanca

La visita oficial de los reyes de Países Bajos a Estados Unidos, la Casa Blanca también se convirtió en escenario de un sofisticado duelo entre Melania Trump y Máxima de Holanda, donde la moda funcionó como un lenguaje diplomático. Ambas apostaron por el vestido midi, una de las siluetas más versátiles y favorecedoras de la temporada, consolidándolo como pieza clave de la primavera 2026.

King Willem-Alexander And Queen Maxima Visit Washington
Melania Trump y Maxima de Holanda. (Getty Images)

Aunque coincidieron en la elección de esta prenda, cada una interpretó la elegancia desde códigos opuestos: Melania optó por un diseño artístico en blanco y negro firmado por Erdem, con aplicaciones florales que evocan pinceladas, mientras que Máxima apostó por un vibrante vestido naranja con drapeado y cinturón, reafirmando el poder del color como sello de identidad.

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Tags

Máxima de Holanda Melania Trump

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abril 2026

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