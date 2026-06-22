El rey Carlos III hará historia: hará pública por primera vez su declaración de impuestos

Es la primera vez que un soberano en funciones hace pública esta información. De acuerdo con un portavoz del Palacio de Buckingham, la medida no es completamente nueva dentro de su trayectoria: cuando aún era príncipe de Gales, Carlos ya había compartido sus datos fiscales.

Sin embargo, ahora lo hará en calidad de monarca, cumpliendo con una decisión personal en el marco de los ajustes tras su ascenso al trono.

El entonces príncipe Carlos y la reina Isabel II. (Getty Images)

La publicación de su declaración fiscal para el año 2024-2025 está prevista para el próximo jueves, de acuerdo con la BBC. El anuncio llega en un momento en el que la familia real británica ha estado bajo mayor atención pública por sus finanzas y privilegios.

El sistema actual contempla que el Tesoro del Reino Unido otorgue a la Corona una Subvención Soberana para cubrir gastos oficiales, pero los ingresos privados de la familia real han sido tema de debate constante en la opinión pública.