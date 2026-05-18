El rey Felipe VI vendrá a México para el partido España vs. Uruguay del Mundial 2026

El rey Felipe VI de España vendrá a México para el partido España vs. Uruguay del Mundial 2026

El monarca "tiene previsto acompañar a la selección española de fútbol en el partido del Mundial que jugará contra la selección uruguaya el 26 de junio en la ciudad de Guadalajara", indicaron las fuentes en un mensaje a la AFP.

El jefe de Estado español le comunicó su decisión a Claudia "Sheinbaum y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en respuesta a sus respectivas cartas de invitación", agregaron.

Rey Felipe España (Getty Images)

Sheinbaum había invitado al rey español a asistir al Mundial, según informó la Casa Real a mediados de marzo, tras las tensiones que surgieron entre España y México desde que el país norteamericano le pidió a la Corona española que pidiera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista española.

La solicitud la hizo primero en 2019 el entonces presidente Manuel López Obrador, pero Sheinbaum la mantuvo y no invitó al rey a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.