Desde que Sydney Sweeney se convirtió en una de las protagonistas de Euphoria, su personaje Cassie Howard se posicionó como uno de polémicos de la serie, colocándolo en el centro de constantes debates por las escenas íntimas y desnudos que forman parte de la trama. Ahora, tras el estreno de la tercera temporada, la actriz se pronunció sobre su actuación y defendió abiertamente el derecho de las mujeres a sentirse cómodas con su cuerpo y su sexualidad.
Sydney Sweeney reacciona a sus polémicas escenas en 'Euphoria': "No me pongo nerviosa"
Sydney Sweeney defiende sus escenas en 'Euphoria'
Sydney Sweeney volvió a acaparar la atención tras el estreno de la tercera temporada de Euphoria, donde su personaje, Cassie Howard, protagoniza polémicas escenas que incluyen desnudos con una gran carga sexual.
En medio de la controversia, la actriz dejó clara su postura sobre la exposición del cuerpo femenino en pantalla y defendió su trabajo como actriz. Lejos de sentirse incómoda, la estrella aseguró que ve estas escenas como una parte natural de la historia.
“No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso”, afirmó durante una entrevista con la revista W Magazine. “Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacer lo que sea necesario”, agregó.
Aun así, Sydney ha dejado claro que siempre defendió sus propios límites durante el rodaje de Euphoria. La intérprete reveló que en varias ocasiones pidió eliminar escenas que consideraba innecesarias, y aseguró que el creador de la serie aceptó sus sugerencias.
Con esto, Sweeney dejó claro que las actrices sí pueden poner límites y participar en las decisiones sobre escenas íntimas.
Sydney Sweeney denuncia la doble moral tras sus escenas en Euphoria
Las declaraciones de Sydney Sweeney llegan en un momento especialmente delicado para Euphoria. Algunos episodios de la tercera temporada han generado críticas y debates en redes sociales debido al contenido explícito de varias escenas protagonizadas por su personaje, Cassie Howard.
Sin embargo, la actriz insiste en que no se debería centrarse únicamente en su cuerpo. De hecho, Sweeney ya había hablado anteriormente sobre lo difícil que ha sido para ella ser tomada en serio como actriz después de aparecer desnuda en pantalla.
“Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé”, declaró en entrevista para el periódico británico The Independent.
La actriz también señaló la doble moral que sigue existiendo dentro de la industria cuando se trata de escenas íntimas protagonizadas por mujeres: “Hay un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla”, afirmó. “Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”, puntualizó.