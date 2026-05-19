Sydney Sweeney reacciona a sus polémicas escenas en 'Euphoria': "No me pongo nerviosa"

Sydney Sweeney defiende sus escenas en 'Euphoria'

Sydney Sweeney volvió a acaparar la atención tras el estreno de la tercera temporada de Euphoria, donde su personaje, Cassie Howard, protagoniza polémicas escenas que incluyen desnudos con una gran carga sexual.

Sydney Sweeney (Instagram)

En medio de la controversia, la actriz dejó clara su postura sobre la exposición del cuerpo femenino en pantalla y defendió su trabajo como actriz. Lejos de sentirse incómoda, la estrella aseguró que ve estas escenas como una parte natural de la historia.

“No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso”, afirmó durante una entrevista con la revista W Magazine. “Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacer lo que sea necesario”, agregó.

Sydney Sweeney (Instagram)

Aun así, Sydney ha dejado claro que siempre defendió sus propios límites durante el rodaje de Euphoria. La intérprete reveló que en varias ocasiones pidió eliminar escenas que consideraba innecesarias, y aseguró que el creador de la serie aceptó sus sugerencias.

Con esto, Sweeney dejó claro que las actrices sí pueden poner límites y participar en las decisiones sobre escenas íntimas.