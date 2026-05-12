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Realeza

Fijan fecha para el veredicto de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit

Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, conocerá el próximo 15 de junio el veredicto de las acusaciones que han puesto bajo presión a la familia real de Noruega.
mar 12 mayo 2026 08:40 AM
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Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)
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Fijan fecha para el veredicto de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby respondió por 40 cargos durante el juicio que se celebró a inicios de año.

La fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven de 29 años, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.

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Marius Borg Hoiby, hijo mayor de Mette-Marit de Noruega (AFP)

Las supuestas violaciones se habrían cometido tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby había consumido alcohol y estupefacientes, y al término de relaciones sexuales consentidas con las presuntas víctimas.

La cuestión central para los jueces será determinar si algunos actos sexuales tuvieron lugar mientras las mujeres estaban dormidas y, por lo tanto, no estaban en condiciones de oponerse.

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Marius Borg Høiby se declaró culpable de delitos menores

Høiby se declaró culpable de algunos hechos menores, especialmente de haber transportado 3,5 kilos de marihuana, atentados contra la integridad física y amenazas.

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Marius Borg Hoiby, hijo de Mette Marit de Noruega (AFP)

La defensa solicitó una pena de un año y medio de prisión por estos hechos.

Si los jueces llegaran a declarar culpable a Høiby de todos los cargos, la pena no debería superar "cinco o seis años" de prisión, según los abogados.

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Mette-Marit de Noruega

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