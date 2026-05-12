Fijan fecha para el veredicto de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby respondió por 40 cargos durante el juicio que se celebró a inicios de año.

La fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven de 29 años, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.

Marius Borg Hoiby, hijo mayor de Mette-Marit de Noruega (AFP)

Las supuestas violaciones se habrían cometido tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby había consumido alcohol y estupefacientes, y al término de relaciones sexuales consentidas con las presuntas víctimas.

La cuestión central para los jueces será determinar si algunos actos sexuales tuvieron lugar mientras las mujeres estaban dormidas y, por lo tanto, no estaban en condiciones de oponerse.