Señalan comportamiento “poco profesional” de Meghan Markle en reuniones clave con Netflix

De acuerdo con fuentes cercanas a los duques de Sussex, Meghan Markle habría abandonado vía Zoom cuando se sentía “ofendida” por comentarios o decisiones dentro del equipo creativo, revela Page Six.

Estas salidas abruptas, descritas como “desapariciones” en medio de conversaciones laborales, habrían generado incomodidad entre ejecutivos y colaboradores, en medio de las tensiones en la alianza entre la pareja y la plataforma.

Meghan Markle y Harry en su visita a Australia en 2018. (Getty Images)

El informe también sostiene que Meghan Markle, en ocasiones, interrumpía o hablaba por encima de su esposo, el príncipe Harry, durante las discusiones con Netflix, lo que habría contribuido a un ambiente complejo en la dinámica de trabajo.

Sin embargo, tanto el príncipe como el equipo legal de la duquesa rechazaron categóricamente estas versiones.

Su abogado calificó las afirmaciones como “misóginas” y defendió que las pausas o ausencias en reuniones respondían a su rol como madre trabajando desde casa, y no a conflictos profesionales.