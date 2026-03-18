Las tensiones detrás de la relación entre Meghan Markle y Netflix vuelven a quedar bajo la lupa tras la filtración de nuevos detalles sobre su comportamiento en reuniones internas.
Señalan comportamiento 'poco profesional' de Meghan Markle en reuniones clave con Netflix
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De acuerdo con fuentes cercanas a los duques de Sussex, Meghan Markle habría abandonado vía Zoom cuando se sentía “ofendida” por comentarios o decisiones dentro del equipo creativo, revela Page Six.
Estas salidas abruptas, descritas como “desapariciones” en medio de conversaciones laborales, habrían generado incomodidad entre ejecutivos y colaboradores, en medio de las tensiones en la alianza entre la pareja y la plataforma.
El informe también sostiene que Meghan Markle, en ocasiones, interrumpía o hablaba por encima de su esposo, el príncipe Harry, durante las discusiones con Netflix, lo que habría contribuido a un ambiente complejo en la dinámica de trabajo.
Sin embargo, tanto el príncipe como el equipo legal de la duquesa rechazaron categóricamente estas versiones.
Su abogado calificó las afirmaciones como “misóginas” y defendió que las pausas o ausencias en reuniones respondían a su rol como madre trabajando desde casa, y no a conflictos profesionales.
Los proyectos de Meghan y Harry con Netflix, fracasaron
Las revelaciones llegan en un momento clave: la relación comercial entre Meghan y Harry con Netflix ha cambiado significativamente desde el acuerdo millonario firmado en 2020 bajo su productora Archewell Productions.
Si bien proyectos como la docuserie Harry & Meghan lograron gran visibilidad, otras apuestas, como el programa de estilo de vida With Love, Meghan, no tuvieron el mismo impacto, lo que derivó en ajustes en la colaboración.
Además, la plataforma puso fin recientemente a su participación en la marca de estilo de vida “As Ever”, impulsada por Markle, que ahora continuará de forma independiente.
A pesar de los rumores de fricción, tanto Netflix como los representantes de la pareja han insistido en que la relación sigue siendo cordial y que existen proyectos en desarrollo bajo un nuevo esquema de colaboración más flexible