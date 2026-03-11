Lady Di quería que el príncipe Harry fuera rey y lo estaba preparando para el cargo, aseguran

El príncipe William no estaba entusiasmado con la idea de ser rey, aseguran

En una reciente participación en el podcast Palace Confidential, del Daily Mail, el escritor especializado en realeza y amigo de la princesa Diana, Richard Kay, aseguró que Lady Di tenía muy presente que su hijo mayor se mostraba “tímido” y poco entusiasmado con la idea de que un día tendría que suceder a su padre, Carlos, y convertirse en rey.

Sin embargo, con el paso de los años y ante el inmejorable papel que ha desempeñado William como príncipe de Gales, el confidente de Lady Di celebró que las circunstancias hubieran cambiado y sacaran a flote el verdadero potencial del primogénito de Carlos y Diana.

Aseguran que la princesa Diana preparaba al príncipe Harry para ser rey en vez de William (Princess Diana Archive)

“Creo que William ha sido una sorpresa. Era un joven tímido”, dijo Kay en la emisión del medio británico, según da a conocer People.

“Ciertamente, cuando su madre aún vivía, me decía que nunca pensó que William quisiera el ‘puesto más alto’, como ella lo llamaba. La idea de que algún día llevaría la corona”, añadió el autor.