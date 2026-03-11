Lady Di quería que el príncipe Harry fuera rey y lo estaba preparando para el cargo, aseguran

Un amigo cercano y confidente de la fallecida princesa Diana asegura que Lady Di llegó a considerar seriamente el que su hijo menor, el príncipe Harry, fuera rey y que en cierta forma lo estaba preparando para el cargo.
Esto porque cuando el príncipe William se hizo consciente de su responsabilidad en la línea de sucesión al trono se mostró originalmente “tímido” y parecía no estar interesado en el “puesto más alto” de la Familia Real británica.
El príncipe William no estaba entusiasmado con la idea de ser rey, aseguran
En una reciente participación en el podcast Palace Confidential, del Daily Mail, el escritor especializado en realeza y amigo de la princesa Diana, Richard Kay, aseguró que Lady Di tenía muy presente que su hijo mayor se mostraba “tímido” y poco entusiasmado con la idea de que un día tendría que suceder a su padre, Carlos, y convertirse en rey.
Sin embargo, con el paso de los años y ante el inmejorable papel que ha desempeñado William como príncipe de Gales, el confidente de Lady Di celebró que las circunstancias hubieran cambiado y sacaran a flote el verdadero potencial del primogénito de Carlos y Diana.
“Creo que William ha sido una sorpresa. Era un joven tímido”, dijo Kay en la emisión del medio británico, según da a conocer People.
“Ciertamente, cuando su madre aún vivía, me decía que nunca pensó que William quisiera el ‘puesto más alto’, como ella lo llamaba. La idea de que algún día llevaría la corona”, añadió el autor.
Lady Di estaba preparando al príncipe Harry para ser rey, dice un amigo de Diana
Richard Kay, escritor y amigo de la difunta Lady Di, dijo en un podcast del Daily Mail que la princesa Diana aceptaba la posibilidad de que fuera Harry y no William quien, llegado el momento, recibiera la corona tras el turno de su padre, el actual rey Carlos III.
“Ella (Diana), en su mente, estaba preparando el camino para la posibilidad de que fuera Harry quien sucediera a su padre”, explicó el autor en la conversación e, incluso, mencionó que Diana llamaba a su hijo menor con un apodo que hacía referencia a este escenario.
“Tenía un apodo para Harry: solía llamarlo ‘El Buen Rey Harry’, un recuerdo de la época medieval”, contó Kay.
Amigo de Lady Di celebra la transformación del príncipe William y su papel como futuro rey
De acuerdo con People, Richard Kay y Lady Di se hicieron buenos amigos después de que él comenzara a cubrir la vida de la Familia Real y a escribir sobre ella.
Según explica el medio estadounidense, Diana se convirtió en la fuente de Kay y le pasaba información de manera directa y en privado cuando ella quería que fuera su versión de las cosas la que se publicara en los periódicos de la época.
En la actualidad, Kay se muestra complacido con la transformación que ha mostrado William y el papel que realiza como príncipe de Gales y futuro rey de Inglaterra.
Al referirse al escenario planteado por Diana, en el que Harry podría ser rey en vez de William, el escritor celebra que “las cosas no han resultado así y creo que todos estamos agradecidos de que así sea”, según dijo en el podcast, y destacó en especial la visión actualizada que ha demostrado el hijo mayor de Carlos y Diana.
"Lo que más me gusta de él es que está ideando maneras muy diferentes de abordar la realeza", explicó Kay.
"Reconoce que algunos aspectos de la monarquía moderna son antediluvianos y no son bien recibidos por el público actual, y creo que es consciente de que tendrá que hacer grandes cambios para asegurar su supervivencia", enfatizó.
Richard Kay, el amigo y biógrafo de Lady Di
En 1998, a un año de la muerte de Lady Di, el autor Richard Kay lanzó el libro Diana The Untold Story, que originalmente fue una serie de 12 artículos publicados en el Daily Mail.
Se trata de una biografía de la princesa Diana que abarca su infancia, su matrimonio con Carlos, su lucha contra la bulimia, sus intentos de suicidio, los hombres en su vida, el amor por sus hijos, su trabajo humanitario, su relación con Dodi Fayed y su muerte.