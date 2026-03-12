La razón por la que el primer embarazo de Kate Middleton se mantuvo en secreto antes del anuncio oficial

La revelación surgió durante el juicio relacionado con acusaciones de obtención ilegal de información contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited. En su testimonio, la periodista Charlotte Griffiths, editora del Mail on Sunday, aseguró que supo del primer embarazo de Kate Middleton antes de que el Palacio lo anunciara públicamente, pero decidió no publicarlo.

Según explicó ante el tribunal, la información surgió en un encuentro social privado al que también asistió el príncipe William. Durante ese fin de semana en el campo, el príncipe llegó solo al evento y comentó que su esposa no había podido asistir porque sufría fuertes náuseas matutinas, lo que indicaba que estaba embarazada.

Príncipe William y Kate Middleton (Getty Images)

La periodista señaló que, aunque la noticia habría sido un gran exclusiva para el medio, optó por guardarla. “Perdí una exclusiva para mantener mis amistades y porque sabía dónde estaba el límite”, explicó en su declaración escrita ante el tribunal.

Finalmente, el embarazo fue confirmado oficialmente por el Palacio de St. James pocos días después, en diciembre de 2012, cuando la princesa fue hospitalizada por hiperémesis gravídica, una forma severa de náuseas durante el embarazo.

Finalmente, el príncipe George nació en julio de 2013 y se convirtió en el primer hijo de los príncipes de Gales y uno de los herederos directos al trono británico.