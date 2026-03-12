Publicidad

Realeza

La razón por la que el primer embarazo de Kate Middleton se mantuvo en secreto antes del anuncio oficial

Durante un juicio contra un grupo editorial británico, una editora explicó por qué decidió mantener en secreto el primer embarazo de Kate Middleton antes del anuncio oficial.
jue 12 marzo 2026 09:48 AM
The Duke And Duchess Of Cambridge Leave The Lindo Wing With Their Newborn Son
William y Kate tras el nacimiento de su primer hijo, el príncipe George. (Getty Images)
La revelación surgió durante el juicio relacionado con acusaciones de obtención ilegal de información contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited. En su testimonio, la periodista Charlotte Griffiths, editora del Mail on Sunday, aseguró que supo del primer embarazo de Kate Middleton antes de que el Palacio lo anunciara públicamente, pero decidió no publicarlo.

Según explicó ante el tribunal, la información surgió en un encuentro social privado al que también asistió el príncipe William. Durante ese fin de semana en el campo, el príncipe llegó solo al evento y comentó que su esposa no había podido asistir porque sufría fuertes náuseas matutinas, lo que indicaba que estaba embarazada.

Queen Elizabeth II Attends Westminster Abbey Service To Mark 60th Anniversary Of Her Coronation
Príncipe William y Kate Middleton (Getty Images)

La periodista señaló que, aunque la noticia habría sido un gran exclusiva para el medio, optó por guardarla. “Perdí una exclusiva para mantener mis amistades y porque sabía dónde estaba el límite”, explicó en su declaración escrita ante el tribunal.

Finalmente, el embarazo fue confirmado oficialmente por el Palacio de St. James pocos días después, en diciembre de 2012, cuando la princesa fue hospitalizada por hiperémesis gravídica, una forma severa de náuseas durante el embarazo.

Finalmente, el príncipe George nació en julio de 2013 y se convirtió en el primer hijo de los príncipes de Gales y uno de los herederos directos al trono británico.

El juicio de Harry contra los tabloides británicos

Esta información surgió durante un proceso judicial en el Reino Unido que involucra al príncipe Harry, y a otras figuras públicas contra la compañía editorial Associated Newspapers Limited, propietaria de medios como el Daily Mail y el Mail on Sunday.

En la demanda, los demandantes sostienen que algunos tabloides recurrieron durante años a métodos ilegales para obtener información privada de celebridades, miembros de la realeza y otras personalidades.

BRITAIN-ROYAL-HARRY-COURT-MEDIA
Príncipe Harry (AFP)

En el juicio, que busca esclarecer las prácticas periodísticas utilizadas por ciertos medios británicos, varios periodistas y editores han sido llamados a declarar ante el tribunal. Entre los demandantes, además de Harry, están celebridades como Elton John, la actriz Elizabeth Hurley, la baronesa y activista Doreen Lawrence y el actor Sadie Frost.

La empresa editorial, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que sus periodistas actúan dentro de los límites legales y éticos del oficio.

