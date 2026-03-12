Carole, mamá de Kate Middleton, demuestra que, aun sin títulos nobiliarios, se lleva de maravilla con la Familia Real

Carole, la mamá de Kate Middleton, brilla junto a las royals en las carreras de caballos del Cheltenham Festival

La presencia de Carole Middleton en el Cheltenham Festival de este miércoles sumó puntos a la buena imagen que ha sabido construir y mantener su hija Kate.

Carole y Michael Middleton en Cheltenham Festival (David Hartley/Shutterstock/David Hartley/Shutterstock)

El hecho de que la madre de Catherine, princesa de Gales, asistiera al tradicional “Ladies Day” de la cita hípica de Gloucestershire acompañada por su esposo, Michael Middleton, se entiende en cierta forma como una representación de la esposa del príncipe William y refuerza el lugar que los Middleton han logrado dentro del circuito social que rodea a la Corona.

Distintos medios destacaron un detalle cargado de simbolismo, el sombrero tipo fedora azul que Carole llevó este día y que, de acuerdo con People e InStyle, fue un préstamo del clóset de Kate Middleton.

Carole Middleton y Zara Tindall (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

El uso de este accesorio fue interpretado como un guiño discreto a la princesa de Gales, cuya ausencia en el evento no impidió que su estilo —que siempre es observado a detalle por la prensa— estuviera presente de alguna forma en el hipódromo.

Otro detalle del look de Carole Middleton que llamó la atención fue el bolso Hermès Birkin de piel de avestruz que llevaba. Se trata de una pieza de lujo valorada en decenas de miles de dólares.