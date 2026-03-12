Carole, mamá de Kate Middleton, demuestra que, aun sin títulos nobiliarios, se lleva de maravilla con la Familia Real

En los años en los que su relación con el príncipe William era una novedad, la familia de Kate Middleton estuvo bajo escrutinio constante de los medios y la opinión pública; situación que fue aminorando con el paso de los años.
Sin embargo, este miércoles quedó claro que aunque ya no reciben tanta atención y han sabido mantener un perfil más discreto, la familia política deWilliam mantiene su cercanía con la Familia Real y Carole Middleton, mamá de la princesa de Gales, demostró que sin tener un título nobiliario se lleva de maravilla con los royals.
Publicidad
Carole Middleton se lleva de maravilla con la reina Camila y la Familia Real
Carole Middleton, mamá de Catherine, princesa de Gales, asistió este miércoles a las carreras de caballos en el Cheltenham Festival durante la jornada dedicada a las mujeres, el “Ladies Day”, en compañía de la reina Camila, la princesa Anne y la hija de ésta, Zara Tindall.
Envueltas por un clima todavía frío, que obligó a los asistentes a llevar ropa abrigadora, tanto Carole como las integrantes de la Familia Real británica disfrutaron de la competencia hípica y armaron un ambiente cálido y festivo y dejaron ver cuán cercano es el vínculo entre todas ellas.
Publicidad
Carole, la mamá de Kate Middleton, brilla junto a las royals en las carreras de caballos del Cheltenham Festival
La presencia de Carole Middleton en el Cheltenham Festival de este miércoles sumó puntos a la buena imagen que ha sabido construir y mantener su hija Kate.
El hecho de que la madre de Catherine, princesa de Gales, asistiera al tradicional “Ladies Day” de la cita hípica de Gloucestershire acompañada por su esposo, Michael Middleton, se entiende en cierta forma como una representación de la esposa del príncipe William y refuerza el lugar que los Middleton han logrado dentro del circuito social que rodea a la Corona.
Distintos medios destacaron un detalle cargado de simbolismo, el sombrero tipo fedora azul que Carole llevó este día y que, de acuerdo con People e InStyle, fue un préstamo del clóset de Kate Middleton.
El uso de este accesorio fue interpretado como un guiño discreto a la princesa de Gales, cuya ausencia en el evento no impidió que su estilo —que siempre es observado a detalle por la prensa— estuviera presente de alguna forma en el hipódromo.
Otro detalle del look de Carole Middleton que llamó la atención fue el bolso Hermès Birkin de piel de avestruz que llevaba. Se trata de una pieza de lujo valorada en decenas de miles de dólares.
Publicidad
El importante papel de Carole Middleton en la vida familiar de William y Kate
Carole Middleton se ha convertido, sin reclamar demasiada a tención, en una pieza clave para la dinámica familiar de los príncipes de Gales, ya que durante el tiempo de convalecencia de Kate Middleton, tras recibir el diagnóstico de cáncer y comenzar su tratamiento, fue Carole quien estuvo al pendiente de sus nietos, los príncipes George, Charlotte y Louis, por lo que su presencia y cuidados han sido fundamentales para William y Kate.
Esa cercanía va más allá del papel tradicional de una abuela. Analistas de la realeza de Reino Unido describen a Carole como una presencia estabilizadora, alguien a quien Kate recurre con frecuencia para consejo y apoyo emocional.
Mientras que el príncipe William ha encontrado en ella una figura familiar que le ofrece una dosis de “normalidad” que no siempre existió en su propia infancia y, sobre todo, tras la muerte de su mamá, la princesa Diana.