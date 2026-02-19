La detención del expríncipe Andrés este jueves por la mañana sacudió al mundo, incluida la monarquía británica. Las autoridades de Reino Unidodetuvieron al hermano menor del rey Carlos III bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, mientras continúan las investigaciones abiertas por su polémica relación con Jeffrey Epstein.
“La ley debe seguir su curso”: Carlos III reacciona a la detención del expríncipe Andrés por el caso Jeffrey Epstein
Carlos III reacciona a la detención del expríncipe Andrés por el caso Jeffrey Epstein
Tras esta noticia, el monarca del Reino Unido, el rey Carlos III, compartió a través de un comunicado en el que asegura que está al tanto de la detención de su hermano y además enfatizó que la ley debe seguir su curso, expresando la cooperación total de la Casa Real con las autoridades encargadas de la investigación.
He recibido con la más profunda preocupación la noticia relativa a Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En este sentido, como ya he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena colaboración.
Permítanme decirlo con claridad: la ley debe seguir su curso.
Mientras este proceso continúa, no sería apropiado que hiciera más comentarios al respecto. Entretanto, mi familia y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes.
Carlos R.
La detención sucedió el mismo día en que el expríncipe, quien fue despojado de sus títulos y funciones reales el año pasado, celebraba su cumpleaños 66.
La familia de Virginia Giuffre celebra la detención del expríncipe Andrés
La familia de Virginia Giuffre, principal denunciante de Jeffrey Epstein, reaccionó a la detención del expríncipe Andrés asegurando que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”. En un comunicado enviado a CBS News, sus hermanos expresaron alivio tras conocer la noticia.
"Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.
“Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes”, afirmaron los familiares de Giuffre, quien se suicidó el año pasado. Sus palabras reavivan el impacto del caso y el papel central que tuvo en las acusaciones contra el hijo menor de Isabel II.
Virginia Giuffre acusó al expríncipe de haber mantenido encuentros sexuales con ella cuando era menor de edad, tras ser presuntamente captada por la red de Jeffrey Epstein.