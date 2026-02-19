“La ley debe seguir su curso”: Carlos III reacciona a la detención del expríncipe Andrés por el caso Jeffrey Epstein

Carlos III reacciona a la detención del expríncipe Andrés por el caso Jeffrey Epstein

Tras esta noticia, el monarca del Reino Unido, el rey Carlos III, compartió a través de un comunicado en el que asegura que está al tanto de la detención de su hermano y además enfatizó que la ley debe seguir su curso, expresando la cooperación total de la Casa Real con las autoridades encargadas de la investigación.

Expríncipe Andrés (AFP)

He recibido con la más profunda preocupación la noticia relativa a Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En este sentido, como ya he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena colaboración.

Permítanme decirlo con claridad: la ley debe seguir su curso.

Mientras este proceso continúa, no sería apropiado que hiciera más comentarios al respecto. Entretanto, mi familia y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes.

Carlos R.

La detención sucedió el mismo día en que el expríncipe, quien fue despojado de sus títulos y funciones reales el año pasado, celebraba su cumpleaños 66.