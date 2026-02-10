La reina Sofía reaparece, aún de luto, tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia

La reina Sofía reaparece a casi un mes del fallecimiento de su hermana

La reina Sofía hizo su primera aparición pública tras la muerte de su hermana en el Banco de Alimentos de Basauri, en Vizcaya. La visita de la reina no formó parte de la agenda de la Casa Real porque esta fundación tiene relación y compromiso directo con ella.

Durante su visita, usó un traje negro, joyas discretas y una pashmina de cuadros blancos y negros que representaron el luto por la partida de su hermana Irene de Grecia. En el evento, estuvo acompañada por Carlos García Buendía, el subdelegado de Gobierno de Vizcaya y fueron recibidos por personal del Banco de Alimentos de Basauri.

La reina Sofía optó por un outfit discreto y negro como muestra de su luto. (Getty Images)

El propósito de su asistencia fue ver en persona la donación que realizó su fundación en colaboración con Caser Seguros. Además, supervisó la instalación de paneles solares sobre el techo del Banco de Alimentos con el fin de reducir sus emisiones de carbono y tener una fuente de energía más sostenible.