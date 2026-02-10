Publicidad

Realeza

La reina Sofía reaparece, aún de luto, tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia

En su visita al Banco de Alimentos de Basauri, la reina Sofía se mostró con un atuendo negro para seguir rindiendo luto a su hermana.
mar 10 febrero 2026 12:13 PM
La reina Sofía lució sonriente durante su primera reaparición tras el fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia (Getty Images)

El pasado 15 de enero de 2026, Irene de Grecia falleció después de comenzar a perder sus facultades cognitivas en 2024. En enero de este año la reina Sofía canceló sus compromisos públicos para poder acompañar a su hermana después de que su condición se volviera crítica. Desde el lamentable fallecimiento, la reina Sofía se había mantenido fuera del ojo público hasta este 10 de febrero que reapareció.

La reina Sofía reaparece a casi un mes del fallecimiento de su hermana

La reina Sofía hizo su primera aparición pública tras la muerte de su hermana en el Banco de Alimentos de Basauri, en Vizcaya. La visita de la reina no formó parte de la agenda de la Casa Real porque esta fundación tiene relación y compromiso directo con ella.

Durante su visita, usó un traje negro, joyas discretas y una pashmina de cuadros blancos y negros que representaron el luto por la partida de su hermana Irene de Grecia. En el evento, estuvo acompañada por Carlos García Buendía, el subdelegado de Gobierno de Vizcaya y fueron recibidos por personal del Banco de Alimentos de Basauri.

La reina Sofía optó por un outfit discreto y negro como muestra de su luto. (Getty Images)

El propósito de su asistencia fue ver en persona la donación que realizó su fundación en colaboración con Caser Seguros. Además, supervisó la instalación de paneles solares sobre el techo del Banco de Alimentos con el fin de reducir sus emisiones de carbono y tener una fuente de energía más sostenible.

La última aparición pública de la reina Sofía fue en el entierro de su hermana, Irene de Grecia el 19 de enero. (Getty Images)

El luto de la reina Sofía por Irene de Grecia

La reina Sofía e Irene de Grecia fueron hijas de los reyes Pablo I y Federica de Grecia y mantuvieron una relación cercana desde su infancia hasta su edad adulta. Además de ellas, los reyes tuvieron otro hijo, Constantino II de Grecia, quien heredó la corona de ese país.

Irene de Grecia, la reina Sofía y Constantino II de Grecia en su infancia. (Getty Images)

A pesar de que la reina Sofía se mudó a España después de casarse con el rey Juan Carlos I en 1962, las hermanas mantuvieron la misma relación y se acostumbraron a comunicarse y visitarse frecuentemente para continuar su amistad.

Su relación como hermanas se caracterizó por ser muy cercana. (Getty Images)

Cuando la madre de ellas falleció, Irene de Grecia incluso decidió mudarse al Palacio de la Zarzuela en España para estar más cerca de su hermana, quien ya era para ese momento la reina de la entidad. Desde entonces, su relación se hizo aún más cercana y firme ya que Irene de Grecia se convirtió en la confidente de su hermana al mismo tiempo que llevó una vida discreta.

Irene de Grecia solía acompañar a su hermana, la reina Sofía a sus responsabilidades como realeza. (Getty Images)

Sofía e Irene también fueron cercanas a su prima Tatiana Radziwill, quien lamentablemente también falleció en diciembre de 2025, unas semanas antes de que Irene de Grecia también muriera, lo cual representó un doble luto para la reina.

Irene de Grecia y Tatiana Radziwill fallecieron con casi un mes de diferencia. (Getty Images)

A pesar del duelo que vive la reina Sofía, ha reaparecido públicamente para mostrar su compromiso con sus deberes como realeza y sobre todo con el Banco de Alimentos de Basauri, una fundación que ella ha seguido desde hace varios años y a la que apoya mediante su fundación.

