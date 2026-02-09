El expríncipe Andrés compartió información confidencial con Jeffrey Epstein

La policía británica indicó el lunes que está "examinando" estas sospechas. En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como "The Duke", envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de quien fue su asistente en esa época.

Príncipe Andrés (Getty Images)

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles Epstein sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

En un comunicado enviado a AFP, la policía regional de Windsor confirmó estar "examinando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales".